Absueltos López Madrid y Villarejo al no ver la Audiencia Nacional prueba de un contrato para acosar a la doctora Pinto

La Audiencia Nacional ha absuelto al comisario jubilado a José Manuel Villarejo y al empresario Javier López Madrid del encargo que este último le hizo al primero para investigar a la médico dermatóloga Elisa Pinto con la que el ejecutivo mantenía un “grave” conflicto personal que ha derivado en denuncias cruzadas de acoso.

El tribunal no ha encontrado pruebas de la citada contratación, que justificaría un delito de cohecho, pese a que el empresario reconoció durante su declaración en el juicio haberle contactado ante la "avalancha de llamadas" que estaba recibiendo tanto él --unas 1.500 en total durante 8 meses-- como su mujer, sus hijos y su círculo más cercano de amigos, que atribuyó a la doctora Elisa Pinto , y que le venían provocando una situación de "zozobra personal".

Noticias relacionadas

La Fiscalía no les acusaba y era partidaria de absolverlos porque considera que los hechos no son constitutivos de delito, mientras que la abogada de la doctora, Ana Blanco, --personada como acusación popular, y no particular-- pidió para cada uno de ellos para los dos primeros seis años de cárcel.