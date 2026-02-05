AUDIENCIA NACIONAL
Absueltos López Madrid y Villarejo al no ver la Audiencia Nacional prueba de un contrato para acosar a la doctora Pinto
El tribunal no ve cohecho aunque el empresario admitió en el juicio que contactó con el policía ante su situación de "zozobra personal"
La Audiencia Nacional ha absuelto al comisario jubilado a José Manuel Villarejo y al empresario Javier López Madrid del encargo que este último le hizo al primero para investigar a la médico dermatóloga Elisa Pinto con la que el ejecutivo mantenía un “grave” conflicto personal que ha derivado en denuncias cruzadas de acoso.
El tribunal no ha encontrado pruebas de la citada contratación, que justificaría un delito de cohecho, pese a que el empresario reconoció durante su declaración en el juicio haberle contactado ante la "avalancha de llamadas" que estaba recibiendo tanto él --unas 1.500 en total durante 8 meses-- como su mujer, sus hijos y su círculo más cercano de amigos, que atribuyó a la doctora Elisa Pinto , y que le venían provocando una situación de "zozobra personal".
La Fiscalía no les acusaba y era partidaria de absolverlos porque considera que los hechos no son constitutivos de delito, mientras que la abogada de la doctora, Ana Blanco, --personada como acusación popular, y no particular-- pidió para cada uno de ellos para los dos primeros seis años de cárcel.
Suscríbete para seguir leyendo
- Alerta sanitaria y comercial en Murcia por la entrada de naranjas egipcias con residuos prohibidos
- Natalia Corbalán: 'Esto no va de agricultores y ganaderos, va de la supervivencia de toda la sociedad
- Así afectará la borrasca Leonardo a la Región de Murcia: lluvias, viento y fuerte oleaje
- Roberto Brasero advierte a Murcia de que vivirá días de tormenta y descenso de temperaturas esta semana
- La borrasca Leonardo alcanzará su pico de intensidad este jueves en la Región de Murcia
- Comienzan las obras para salvar las dunas en seis zonas de La Manga del Mar Menor
- Estos son los ocho destinos internacionales a los que viajar desde el Aeropuerto de Covera con Ryanair este verano
- El Gobierno de Murcia lo confirma: amplían las ayudas para poder comprar tu primera casa