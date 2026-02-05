Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

AUDIENCIA NACIONAL

Absueltos López Madrid y Villarejo al no ver la Audiencia Nacional prueba de un contrato para acosar a la doctora Pinto

El tribunal no ve cohecho aunque el empresario admitió en el juicio que contactó con el policía ante su situación de "zozobra personal"

El empresario Javier López Madrid, acusado junto al excomisario José Manuel Villarejo por un presunto delito de cohecho en relación a la presunta contratación del expolicía por parte del exconsejero de OHL para acosar y hostigar a la doctora Elisa Pinto, durante el juicio celebrado este lunes en la Audiencia Nacional. EFE/Mariscal ***POOL***. sust txto y añade foto

/ Mariscal / EFE

Cristina Gallardo

Cristina Gallardo

Madrid

La Audiencia Nacional ha absuelto al comisario jubilado a José Manuel Villarejo y al empresario Javier López Madrid del encargo que este último le hizo al primero para investigar a la médico dermatóloga Elisa Pinto con la que el ejecutivo mantenía un “grave” conflicto personal que ha derivado en denuncias cruzadas de acoso.

El tribunal no ha encontrado pruebas de la citada contratación, que justificaría un delito de cohecho, pese a que el empresario reconoció durante su declaración en el juicio haberle contactado ante la "avalancha de llamadas" que estaba recibiendo tanto él --unas 1.500 en total durante 8 meses-- como su mujer, sus hijos y su círculo más cercano de amigos, que atribuyó a la doctora Elisa Pinto , y que le venían provocando una situación de "zozobra personal".

La Fiscalía no les acusaba y era partidaria de absolverlos porque considera que los hechos no son constitutivos de delito, mientras que la abogada de la doctora, Ana Blanco, --personada como acusación popular, y no particular-- pidió para cada uno de ellos para los dos primeros seis años de cárcel.

