El Senado exige la dimisión de Puente con los votos a favor de PP y ERC y la abstención de Junts

El Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, ha elevado el tono. Tras reprobar a Óscar Puente hasta en tres ocasiones, la Cámara Alta ha dado el visto bueno este miércoles a una iniciativa en la que exigen la "inmediata dimisión" del ministro de Transportes por los accidentes ocurridos en Adamuz (Córdoba) y en Gelida (Barcelona) que se cobraron la vida de 47 personas y por el caos en el que está sumido Rodalies. La moción, impulsada por los populares y que no necesitaba más apoyos para ser aprobada, ha contado con el visto bueno de ERC, Vox y Coalición Canaria y la abstención de Junts, que llevan semanas exigiendo la dimisión de Puente.

"El miedo a llegar tarde ha pasado a ser el miedo a no llegar. Y ese miedo tiene un único origen: la negligencia política. No es el destino ni la mala suerte. Es el resultado de las decisiones erróneas de este ministro y de este Gobierno", ha sentenciado la senadora del PP Belén López tras exigir la dimisión de Puente por "esquivar su responsabilidad", por "desinformar a la ciudadanía" y por "minimizar lo ocurrido" en las últimas semanas. También ha cargado contra Pedro Sánchez, del que ha dicho que ha pasado de ser el "galgo de Paiporta" a "la avestruz de Adamuz".

La contundencia de sus palabras ha recibido respuesta por parte del senador socialista Marcos Albadalejo, que ha acusado a los conservadores de construir su discurso desde "el alarmismo y la confrontación" con el único objetivo de "banalizar la responsabilidad política". "El ministro ha comparecido en esta sede, en el Congreso, [...] ha estado al frente de toda la actuación y eso es lo que se exige a un responsable público en una democracia madura como la nuestra".

Alianza con los socios

No ha hecho referencia alguna a ERC, socio principal del Gobierno, y a Junts, con quien Sánchez trata de recuperar las relaciones. Sin embargo, ambas formaciones han sido muy críticas con la gestión de Puente. "Esta crisis tendría que hacer caer al Gobierno", ha dicho el senador posconvergente Eduard Pujol antes de señalar que el ministro también se tiene que ir del Gobierno ante la caída del tráfico de mercancías.

Menos contundente se ha mostrado el senador de ERC Joan Queralt, que tras un repaso al "sistema centralista incapaz de gestionar" Rodalies ha exigido "dimisiones aquí y allá". Es decir, en el Gobierno central y en el Govern de la Generalitat. Aun así, han sido los republicanos catalanes los que han acabado votando a favor de la moción del PP que exige la "inmediata dimisión" de Puente y los posconvergentes absteniéndose. No obstante, se trata de una iniciativa que no tiene carácter vinculante, por lo que el Ejecutivo podrá hacer oídos sordos a este pronunciamiento.

El resto de la propuesta

El texto de los conservadores, además, insta al Ejecutivo a aprobar "la primera fase del plan de choque extraordinario provincializado" que debe recoger "todas las limitaciones temporales de velocidad existentes debido a incidencias en las infraestructuras, y detallar las actuaciones necesarias para solventarlas". En este sentido, recuerdan que la Ley de Movilidad Sostenible fijó el 5 de febrero como límite para ello. A renglón seguido reclaman que se inicie la fase de diálogo para identificar el resto de medidas necesarias para paliar las incidencias.