Los Pujol entregan las notas de Villarejo para demostrar maniobras en su contra: "Hay que desmantelar el independentismo"

El abogado Francesc Sánchez, que defiende al exdiputado Oriol Pujol Ferrusola, ha presentado ante el tribunal que juzga a él y al resto de la familia del expresidente Jordi Pujol Soley por la fortuna oculta en Andorra documentos que obran en la causa que se sigue en el país vecino por la Operación Cataluña. Entre estos escritos hay notas informativas atribuidas al excomisario José Manuel Villarejo, en las que se detallan las maniobras que la denominada policía política diseñó para investigar a los Pujol. "El objetivo primordial es el desmantelamiento del movimiento independentista", detalla el informe titulado Gestiones Andorra.

La documentación a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO no solo incluye las denominadas "notas informativas" o de "inteligencia" del excomisario Villarejo (el asunto de algunas de ellas es "Dinero offshore familia Pujol"), en las que detalla las acciones de otros miembros de la policía política para averiguar las cuentas bancarias de la familia del expresidente, sino también dos correos aportados en la causa andorrana por Higini Cierco, expropietario de la Banca Privada d’Andorra (BPA), entre el exnúmero dos del Ministerio del Interior con el PP, Francisco Martínez, y el exmando policial.

El interrogatorio especial

Uno de esos correos, enviado a las 11.17 horas del 10 de abril de 2015, reza: "Después del trabajo que costó que iniciara la causa contra los Pujol en 2013 por la denuncia [de] tu colaboradora M. V. A.". A raíz de este mensaje, el abogado de Oriol Pujol ha instado a que, en el interrogatorio a María Victoria Álvarez, exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, corrobore si M. V. A. se corresponde con ella. La defensa también ha aportado otros correos, del 6 y 16 de marzo de 2015, que dejan "claramente en evidencia", a su entender, las instrucciones de la "superioridad" que recibían tanto el excomisario Villarejo como otros interlocutores. Además, se ha aportado la declaración del mismo exjefe policial en los juzgados de Andorra.

La defensa de Oriol Pujol considera que es "de importancia capital" la recepción de esta prueba, al haber admitido el tribunal la testifical de los policías señalados en la denominada Operación Cataluña, entre ellos el excomisario Villarejo. El objetivo es poder preguntar en su interrogatorio sobre estos documentos y, de esta manera, "esclarecer" de quién recibían órdenes, a quiénes se oculta bajo abreviaturas y sobrenombres y, en definitiva, discernir la intervención "político-policial" en el inicio de la investigación contra la familia del expresidente de la Generalitat.