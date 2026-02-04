La nueva nómina de Llorca: un subida de 4.700 euros respecto a Puig de dos años y medio

El nuevo jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, ha recibido un regalo de Reyes atrasado, apenas dos meses después de llegar al Palau. El Diari Oficial de la Generalitat publicaba el pasado viernes las nuevas tablas retributivas de la administración tras el decreto-ley de final de año en el que el Consell adapta la subida salarial pactada por el Gobierno central para sus empleados públicos. Y los altos cargos también se van a anotar un pellizco en forma de aumento en sus salarios del 2,5 %.

Con las nuevas tablas, el 'president' pasa a percibir 6.881,76 euros mensuales, que se convierte en un importe anual de 82.572 euros, sin contar el plus por residencia al que tiene derecho. Es un incremento de 2.400 euros anuales respecto al salario heredado de Carlos Mazón, que además percibía 11.224 euros al año por vivir lejos de su residencia, en Alicante. El bruto anual base de Mazón (sin complemento) era de 80.172, aunque tres días antes de su dimisión se subió un 0,5 % fruto de un aumento general para los funcionarios.

Si se amplía el contexto, Llorca va a percibir anualmente de salario base unos 4.740 euros más al año que el anterior president socialista, Ximo Puig. Es un incremento del 6% en apenas dos años y medio, siempre aparejado a la Ley de Presupuestos y a los acuerdos de mejora para los funcionarios.

Este último aumento del 2,5%, de hecho, forma parte de la adaptación de la Generalitat a un acuerdo estatal, que eleva la nómina de todos los empleados del sector público. Se trata de un pacto entre el Gobierno y los sindicatos vinculado a las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos de Ucrania y de Oriente Próximo, según explica el Diari Oficial. Para llevarla a cabo, el Ejecutivo autonómico la introdujo en un decreto-ley a final de año que recibió el visto bueno de las Corts la semana pasada.

La subida es igual para todos los empleados, y también se lo aplica el aparato ‘político’ de la administración autonómica: 'president', vicepresidentes, consellers, secretarios autonómicos, subsecretarios, directores generales así como todo el personal eventual (asesores). Con el nuevo régimen retributivo, los ingresos de vicepresidentes, consellers y secretarios autonómicos queda en unos 70.300 euros de base.

Cuando el PP pedía congelar sueldos

Lejos han quedado los tiempos en que el PP, entonces en la oposición, reclamaba congelaciones salariales y criticaba que los altos cargos del Botanic aumentarán sus ingresos, alineándose con la subida del sector público.

En noviembre de 2022, el entonces presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, criticaba una subida del salario de Ximo Puig y los políticos de la Generalitat. Curiosamente, Mazón ganaba como presidente provincial más que Puig como jefe del Consell.

Noticias relacionadas

Alberto Fabra se rebajó el sueldo

El 'president' que sí que predicó con el ejemplo fue el también popular Alberto Fabra, que en la época de la Gran Recesión y los recortes se comprometió a bajarse el sueldo (a él y a sus altos cargos) en la misma medida en que se desviara el déficit autonómico. Aquel órdago le costó un 2,02% de su nómina en 2012, que se tradujo en recorte de 1.366 euros al año de los 66.250 que percibía. Esos 64.884 que acabó percibiendo supone que en 15 años el sueldo presidencial un 27%.