El Rey pone en valor el derecho internacional y pide "perspectiva europea" a los nuevos jueces

El Rey ha pedido este martes a los nuevos jueces que ejerzan su función desde una "nítida perspectiva europea" y acorde al derecho internacional, con los derechos humanos como "obligado referente", y que sean un "ejemplo constante de rectitud" para garantizar el buen funcionamiento del sistema constitucional.

Felipe VI ha presidido la entrega de despachos a los 121 jueces de la 74º promoción, en un acto en Barcelona junto con la cúpula del poder judicial, encabezada por su presidenta Isabel Perelló, la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, y varios consellers del Govern.

En su discurso, en el que ha intercalado unas palabras en catalán, ha recalcado la importancia del derecho internacional y ha ensalzado el "valor de obligado referente interpretativo" de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Carta de las Naciones Unidas. "Siendo jueces españoles, sois también jueces europeos. El ejercicio de vuestra función no estaría completo sin el conocimiento y la aplicación de esa parte esencial de nuestro ordenamiento jurídico, que es el derecho de la Unión Europea", ha apostillado.

Por eso les ha reclamado que se guíen "bajo los más estrictos parámetros éticos" y que sean "ejemplo constante de rectitud", porque de ello depende, a su parecer, "el respeto debido" al poder judicial. "Asumís hoy, con el ingreso en la carrera judicial, la tarea de contribuir a preservar el Estado social y democrática de Derecho", ha dicho y, en la misma línea que Perelló, les ha recordado que sus decisiones "afectarán a los derechos y libertades de los ciudadanos, a sus bienes y a la adecuada resolución de sus conflictos".

La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha advertido a los nuevos jueces de la situación actual de la Justicia y del “grave déficit” de magistrados que sufre España, con una media de 11 jueces por cada 100.000 habitantes, frente a los 17 de otros países miembros de Europa. Así, ha deslizado que el reciente proyecto de creación de nuevas plazas judiciales "es una buena noticia", pero “no aborda, ni resuelve, el problema de fondo”, lo que supone una velada crítica a la actuación del ministro Félix Bolaños.