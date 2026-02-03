Regulación de las grandes plataformas
Sánchez anuncia que España prohibirá el acceso a redes sociales a menores de 16 años
"La próxima semana" se desplegará un paquete de medidas legislativas y regulatorias para fortalecer el control de las plataformas digitales, según ha avanzado el jefe del Ejecutivo desde Dubái
El Gobierno activa su cruzada legal "para hacer frente a los abusos de las grandes plataformas digitales y garantizar un entorno digital seguro, democrático y respetuoso con los derechos fundamentales". Pedro Sánchez ha anunciado esta mañana desde Dubái que "la próxima semana" se desplegará un paquete de medidas legislativas y regulatorias para fortalecer el control de las plataformas digitales, entre las que se incluye la prohibición del acceso a redes sociales a los menores de 16 años. Se obligará a las plataformas digitales a implementar sistemas efectivos de verificación de edad.
El Ejecutivo también promoverá una reforma para que los directivos "sean legalmente responsables de las infracciones que se comentan en las plataformas digitales de las que son responsables", según ha explicado durante su intervención esta mañana en el World Governments Summit.
El resto del paquete legislativo impulsará reformas para tipificar como delito la manipulación de los algoritmos y la amplificación de contenido ilegal, además de la creación de un sistema de rastreo, cuantificación y trazabilidad que permita establecer “una Huella de Odio y Polarización”. Asimismo, se abodará, junto a la fiscalía, las vías “para investigar las posibles infracciones legales de Grok, TikTok e Instragram”.
Sánchez, finalmente, ha anunciado que España se ha unido a cinco países europeos en la “Coalición de los Dispuestos Digitales” para avanzar de manera coordinada a nivel multinacional en la aplicación de una regulación “más estricta, rápida y eficaz de las plataformas sociales”. Australia ha sido un país pionero en implantar la prohición del acceso a redes sociales de los menores, mientras que otros como Francia y Dinamarca están avanzando en la misma línea.
