Caso Koldo
El Supremo remite la investigación contra Ábalos, Cerdán y Koldo por las contrataciones irregulares a la Audiencia Nacional, al no haber ya aforados
El juez Puente declara su pérdida de competencia, por lo que la investigación proseguirá prorrogada al menos hasta marzo junto con la abierta contra excargos de Transportes y por los pagos en metálico del PSOE
El instructor del caso Koldo en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha declarado este lunes que ya no es competente para seguir investigando la pieza separada en la que indaga sobre la adjudicación presuntamente irregular de obra pública a cambio de comisiones y dádivas por parte del ya exdiputado José Luis Ábalos, del que fuera su asesor en Transportes Koldo García y el también exparlamentario y exnúmero 3 del PSOE Santos Cerdán. La investigación que afecta también al comisionista Víctor de Aldama y otras ocho personas pasará ahora a ser responsabilidad del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, al no existir ya ningún investigado que tenga la condición de aforado ante el alto tribunal.
Ábalos perdió su condición de aforado el pasado 28 de enero tras renunciar a su acta de diputado por Valencia, aunque el juicio en el que se enfrenta a una petición de 24 años de cárcel por parte de la Fiscalía Anticorrupción por el "pelotazo" millonario en la compra de mascarillas en Transportes se celebrará de todos modos en el alto tribunal, según informó este diario.
Prórroga hasta marzo
Otra cosa es la pieza que salpica a Cerdán. Moreno ya sigue actuaciones contra otros ex altos cargos en Transportes, como es la expresidenta de ADIF Isabel Pardo de Vera, e igualmente investiga en secreto los pagos en metálico realizados por el PSOE a algunos de sus cargos para compensar gastos por adelantado. El plazo de instrucción de la pieza que llega ahora a la Audiencia Nacional se encuentra prorrogado hasta el próximo día 8 de marzo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multas de hasta 500 euros con el nuevo modelo de transporte de Murcia
- Estos son los festivos de febrero en la Región de Murcia
- Vivir durante 15 años con el sueldo congelado en la Región: 'Mis hijas no saben lo que son vacaciones; somos trabajadores pobres
- Los patinetes eléctricos en Murcia tendrán que estar registrados desde hoy
- Estas son las calles cortadas en Murcia por la maratón de este domingo
- Una sala de conciertos al estilo de las de la movida madrileña
- En directo: Teruel-Real Murcia
- Dos turistas se recorren Murcia en camper de cabo a rabo y alucinan con las callejuelas del casco histórico