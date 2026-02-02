El PP de Valencia justifica el insulto de su concejala a Sánchez por "el malestar social" contra el Gobierno

El Partido Popular de la provincia de Valencia se da por satisfecho con la disculpa emitida la tarde de ayer por Belén Navarro, la edil de Vallanca que se plantó este domingo en un mitin del PSOE en Teruel por las elecciones autonómicas en Aragón y llamó hijo de puta a Pedro Sánchez. El partido que preside Vicent Mompó circunscribe la actuación a un comportamiento personal, no tomará ninguna medida disciplinaria y lo justifica en el "malestar social real y creciente" contra el Gobierno en la Comunitat Valenciana.

A preguntas de este diario, desde el PP que preside Vicent Mompó señalan que se trata de una afiliada del Partido Popular, vecina de Vallanca (Rincón de Ademuz), "que se encontraba fuera de la Comunitat Valenciana a título estrictamente personal y que, como cualquier ciudadana, expresó de manera espontánea su opinión política sobre la actuación del actual presidente del Gobierno".

Y añaden: "La concejal ha ofrecido ya las explicaciones oportunas y ha pedido disculpas, reconociendo que su comportamiento no fue el adecuado". Dicho esto, aseguran: "Es cierto que las formas siempre son discutibles y que el debate público debe asentarse en el respeto y la responsabilidad, pero no puede ignorarse el fondo del asunto: existe un malestar social real y creciente que no se puede despachar con gestos de sorpresa ni con un victimismo impostado. Un malestar que se percibe claramente cuando se recorre la Comunitat Valenciana, se habla con la gente y se escucha lo que sienten valencianas y valencianos respecto a la actuación de este Gobierno".

La respuesta del PP de Valencia llega después del revuelo levantando tras el incidente provocado por la concejal valenciana. Navarro, que reside a 52 kilómetros de Teruel, se coló en el mitin junto a su madre este domingo (según ha trasladado al partido se encontraba en Teruel de fin de semana) y profirió el insulto que paralizó el acto y provocó que la sacaran del recinto.

Disculpa horas después

Navarro no tardó en reconocer el error. Se disculpó con un comunicado la tarde del domingo: "Durante mi intervención pronuncié unas palabras que no debí decir. Fueron inapropiadas y no están a la altura del respeto que debe presidir el debate político, incluso en contextos de confrontación y discrepancia. Quiero pedir disculpas de manera expresa al Partido Popular, a sus afiliados y simpatizantes, por el daño que estas palabras hayan podido causar a la imagen de la organización. La crítica política es legítima; el insulto, no".

El PP se da por satisfecho. No así los socialistas. Esta mañana se han producido una catarata de reacciones. La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, insta al PPCV a pedir perdón y a reclamar el acta a la concejala. El PPCV "no solo lo tiene que condenar, es que tiene que pedir la dimisión de quien se ha organizado para ir a un mitin democrático para reventarlo; eso es violencia política, eso es traspasar todas las líneas", señala.

Las manifestaciones también han llegado desde Aragón. La candidata socialista, Pilar Alegría, considera "llamativo y entristecedor" que por parte del PP "no haya habido una condena rotunda desde el primer momento".

El PSPV pide explicaciones a Llorca

La dirección autonómica del PSPV, por su parte, ha exigido hoy a Pérez Llorca que expulse a la concejal del PP que insultó a Pedro Sánchez en el mitin de Teruel y ha apuntado que "24 horas después ha sido incapaz de condenar los hechos". "Es inaudito que frente a unos hechos tan graves ni Feijóo ni Pérez Llorca se han pronunciado al respecto", señala el secretario de Organización Vicent Mascarell, y ha reclamado “una denuncia pública por parte del Partido Popular ante unas declaraciones que incapacitan a cualquier persona para ocupar un cargo público".

"El PP y su presidente Pérez Llorca debe condenarlo ya o será cómplice del odio y la degradación democrática", ha insistido, al tiempo que ha advertido que "los insultos y la crispación no pueden convertirse en la norma de la vida política”.