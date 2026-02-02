Mazón vuelve a aparecer como piedra en el camino de Feijóo

Mazón vuelve a cruzarse en el camino de Feijóo. Pasado el trago de declarar como testigo ante la jueza de Catarroja que instruye la causa de la dana para explicar qué conocimientos tuvo de la emergencia a través del entonces 'president', el jefe del PP nacional se enfrenta de nuevo, un mes después, a otro interrogatorio sobre la riada del 29 de octubre de 2024.

Será este lunes a partir de las 11.00 horas y, en este caso, ante la comisión de investigación del Congreso, donde la izquierda apretará al popular por sus cambios de versión sobre la información que recibió de Mazón el 29-O, sus mensajes de esa misma noche pidiéndole "liderar" el relato o por los reparos a aceptar su dimisión reconocidos ante la magistrada Nuria Ruiz Tobarra.

El líder de los 'populares' se someterá a las preguntas de los portavoces de los distintos grupos en la comisión que, entre otras cosas, le pedirán explicaciones por haber permitido que Carlos Mazón continuara durante más de un año como president de la Generalitat y del partido en la Comunitat Valenciana tras la catástrofe.

Durante su declaración ante la jueza el pasado 9 de enero, Feijóo admitió que tras la riada no podían "en ningún caso" provocar una crisis política. En su opinión, Mazón no tenía que dimitir, sino dedicarse a la reconstrucción y lograr aprobar unos nuevos presupuestos.

Según su relato, fue un día después del funeral de Estado por las víctimas, celebrado al cumplirse un año de la tragedia, cuando Mazón le confirmó que iba a dejar su cargo. Feijóo le preguntó si era "una decisión meditada" y Mazón le dijo que sí. "Bueno, habíamos quedado en hablar", replicó el líder 'popular', a lo que el entonces todavía presidente le contestó: "Bueno, ya te la estoy diciendo ahora mismo, esta es mi decisión".

La izquierda también le pedirá datos sobre los mensajes que intercambió con Mazón el día de la tragedia y por su afirmación del 31 de octubre de 2024 de que había estado informado "en tiempo real" por el entonces responsable autonómico.

Ante la jueza, Feijóo admitió una contradicción y un error en su comentario de que Mazón le había informado desde el lunes anterior a la riada (que en realidad fue un martes). Los distintos portavoces tienen intención de echarle en cara que aquel día se centrara en recomendar a Mazón que llevara "la iniciativa de comunicación", que consideraba "clave", en lugar de preguntarle por la situación de la ciudadanía.

A buen seguro que la comida de Mazón en El Ventorro también sobrevolará la declaración de Feijóo, que ante la jueza dijo desconocer a qué hora salió el 'expresident' del restaurant. En ese sentido, defendió que Mazón no cambió de versión sobre sus actividades de aquel día, sino que hizo "concreciones con minutaje de las actuaciones".

El equipo de Feijóo enmarca esta comparecencia en una estrategia electoral del PSOE para ayudar a su candidata, la exministra Pilar Alegría, en la última semana de campaña de las elecciones de Aragón del 8 de febrero. "Es un acto electoral del PSOE de Aragón en Madrid para intentar echar un cable a Alegría", aseguran a Europa Press fuentes de la dirección del partido.

En 'Génova' critican que los socialistas crean que puede tener más incidencia electoral en Aragón la gestión de Mazón en la dana de hace un año que la crisis ferroviaria tras los accidentes de Adamuz y Gélida de este mes de enero. "Puede haber aragoneses enfadados con Mazón pero habrá muchos más aragoneses que sufran los retrasos en el AVE y las incidencias", añaden las mismas fuentes.

Además, avanzan que Feijóo acude "tranquilo" a esa comparecencia porque trasladará lo que ya expuso ante la jueza de la dana aunque haya portavoces como el republicano Gabriel Rufián que querrán hacer "méritos" porque representa el "sanchismo de nuevo cuño y está en fase de ganar punto", según fuentes próximas al líder del PP.

Feijóo será el sexto dirigente del PP con cargo en activo en la comisión del Congreso después de Mazón, la vicepresidenta Susana Camarero, el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, el conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, y el secretario autonómico de Economía, Cayetano García, pero será el primero del organigrama estatal.