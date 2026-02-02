Feijóo cree que "ninguna" autoridad estuvo "al nivel exigible" en la dana y asegura que él cumplió con su "deber"

Alberto Núñez Feijóo ha llegado a la comisión de investigación sobre la dana en el Congreso dispuesto a afrontar su comparecencia como su primera "sesión de control" al Gobierno. Así, el líder de los populares, citado para dar explicaciones sobre sus contactos con el expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón durante el 28 de octubre de 2024, ha aprovechado para cargar contra la gestión del Gobierno, sobre quien ha colocado toda la responsabilidad, y ha dicho que él cumplió con su "deber" y que volvería a actuar de la misma forma. Eso sí, ha concedido que "ninguna de las administraciones responsables estuvieron al nivel exigible".

En una comparecencia de alta tensión, con continuas interrupciones y llamadas al orden, el líder de los populares ha denunciado que la dana, que se cobró la vida de 229 muertes, fue una "emergencia nacional de libro" y ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de "inhibirse de sus responsabilidades". En este sentido, ha justificado que era el presidente del Gobierno quien tenía las competencias para elevar la catástrofe a emergencia nacional y que no quiso.

Así, preguntado en varias ocasiones sobre por qué no recomendó a Mazón que hiciera la petición de elevar el nivel de emergencia, Feijóo ha dicho que "no" tenía "ninguna autoridad" sobre las decisiones que pudiese tomar el presidente de la Generalitat. "Ni yo ni nadie", ha dicho. A este respecto, ha llegado a reivindicar que él actuó correctamente cuando pidió a Mazón que "diese información a la gente para intentar ordenar e intentar liderar, en lo posible, esa emergencia", negando que su intención fuera controlar el relato público.

"Por tanto, he cumplido, creo, que con el deber que me corresponde", ha indicado. Más tarde ha asegurado que volvería a actuar de la misma manera en el caso de que ocurra un incidente similar. Además, se ha cuestionado a qué se debe su presencia en la comisión de investigación del Congreso cuando no ha acudido ningún miembro del Gobierno nacional: "¿Quizás yo estoy aquí porque me he puesto en contacto a las 19.59 con el presidente de la Generalitat, a las 20.01 con el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha y a las 20.31 con el presidente de la Junta de Andalucía con mensajes similares intentando ayudar o intentando saber?".

Reparto de responsabilidades

Tras esta defensa de su gestión, y en un intento de librar a Mazón de toda responsabilidad, ha señalado a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) como la "máxima responsable" de la tragedia por su "falta de información adecuada y puntual" sobre la riada y por no estar "ni en el Cecopi ni le diesen información al Cecopi". Además, ha apuntado que él entregó todos los mensajes que intercambió con Mazón en la tarde y la noche del 28 de octubre y que cree que el presidente del Gobierno debería hacer lo mismo con los contactos que mantuvo con la CHJ y con el resto de miembros del Gobierno y con la delegada del Gobierno en la Generalitat Valenciana, Pilar Bernabé.