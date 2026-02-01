Feijóo carga contra la regularización de inmigrantes de Sánchez: "No es humanidad, es electoralismo para comprar votantes"

Aragón se ha convertido este domingo en el epicentro de la política nacional con la presencia casi simultánea del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, en dos mitins electorales celebrados con pocas horas de diferencia para respaldar a sus candidatos de cara a las elecciones del próximo 8 de febrero.

Después de que Sánchez acusara al PP de oponerse a la regularización de migrantes por la presión de Vox, durante un mitin en Teruel, Feijóo ha respondido desde Calatayud: "Que hable claro, no es humanidad, es electoralismo para comprar votantes en el futuro", ha espetado el líder de la oposición, pese a que la regularización del Gobierno no comporta, en ningún caso, que los migrantes que logren legalizar su situación puedan votar, pues no se les otorga la nacionalidad española -solo lo podrán hacer en las municipales, con su padrón-.

Feijóo se ha referido a unas declaraciones de Ione Belarra, líder de Podemos, en las que también desde Aragón declaró el sábado que su intención, tras pactar con el Gobierno esta medida, es que todas estas personas que pongan en orden su estancia en España puedan acabar votando en las generales, algo que el Ejecutivo no contempla. "Por lo menos los de Podemos no mienten y dicen que quieren regularizarlos para que voten", ha deslizado el dirigente popular. Y ha rematado: "No es un reparto de papeles, es un reparto de papeletas".

El líder de la oposición ha mantenido su rechazo frontal a una medida que considera que vulnera el Pacto Europeo de Migración y de Asilo y ha asegurado que es una cuestión que entre los líderes europeos desconcierta. Un día antes, Feijóo explicó la regularización de Sánchez ante la plana mayor del PPE, en una cumbre en Zagreb, desde donde pidió a la Comisión Europea que lo analice.

Este domingo, tras las críticas del presidente del Gobierno, que acusa al PP de haber "cambiado su posición" -los populares apoyaron el primer trámite parlamentario de una iniciativa legislativa en ese sentido-, Feijóo ha asegurado que su partido "dice que 'no' con tranquilidad": "Decimos 'no' una llegada masiva y sin garantías; es lo lógico, es lo que está haciendo Europa", ha reivindicado.

En un mitin cargado de alusiones directas a Sánchez y los casos de corrupción que rodean al presidente, Feijóo ha cargado duramente contra un posible indulto al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, condenado por el Tribunal Supremo por revelación de secretos. "Es una perversión absoluta", ha espetado, tras asegurar que su partido, si llega al Gobierno, "prohibirá ese indulto" a través de la ley de regeneración democrática, así como los indultos a "cualquier tipo de político en el ejercicio de su cargo", en alusión a los aplicados a exdirigentes independentistas durante el 'procés', también por Sánchez. Cabe decir que el PP, poco después de la condena García Ortiz, ya insinuó que el Ejecutivo plantearía un indulto.

Noticias relacionadas

Además, el dirigente del PP cree que el Gobierno quiere poner encima de la mesa este asunto para "aprovechar" que el foco mediático está puesto en la tragedia de Adamuz. Un episodio que Feijóo ha vuelto a usar para debilitar al jefe del Ejecutivo, al que ha acusado de "faltar al respeto" a las víctimas, no solo por no acudir al funeral de Estado, sino por "felicitar a su ministro", en referencia a Óscar Puente, por su gestión. "Que diga que lo ha hecho muy bien es indignante, una falta de respeto y un desprecio a las víctimas", ha deslizado el líder de la oposición, sobre un accidente que se ha cobrado 46 vidas y que el popular atribuye a una falta de "previsión" del ministerio de Transportes y una "incompetencia", ha dicho, que tratan de disimular con "mentira".