Tensión
Expulsan a una mujer de un mitin del PSOE en Teruel tras insultar a Pedro Sánchez
El presidente del Gobierno apenas se ha inmutado y ha seguido con su discurso apelando a que, frente al odio, "hay que responder con derechos"
Laura Carnicero
Tensión en el ecuador del mitin del PSOE en Teruel. Justo cuando el presidente del Gobierno de España y secretario general, Pedro Sánchez, tomaba la palabra, una mujer que estaba sentada entre el público ha gritado "hijo de puta", elevando por momentos la tensión del encuentro y provocando la reacción del resto del auditorio, que ha reaccionado con aplausos y vítores a Sánchez.
El presidente del Gobierno apenas se ha inmutado y ha seguido con su discurso afirmando que frente a quienes insultan y transmiten odio, "hay que responder con más derechos".
La mujer que ha proferido los gritos ha sido expulsada del mitin por los equipos de seguridad del presidente del Gobierno y se ha continuado entre aplausos, con los simpatizantes en pie, aplaudiendo y apoyando al presidente del Gobierno.
El presidente se ha trasladado hasta Teruel para apoyar a Pilar Alegría en la carrera por la presidencia del Gobierno de Aragón en un 'superdomingo' en el que Alberto Núñez Feijóo y Yolanda Díaz también se han trasladado hasta el territorio para apoyar a sus candidatos. El conservador está este domingo en Calatayud, mientras que la líder de Sumar ha optado por pedir el voto desde Huesca.
- Los patinetes eléctricos en Murcia tendrán que estar registrados desde hoy
- Dos turistas se recorren Murcia en camper de cabo a rabo y alucinan con las callejuelas del casco histórico
- ¿Cuándo acabará el temporal de viento en la Región de Murcia? Esta es la previsión
- Estas son las calles cortadas en Murcia por la maratón de este domingo
- Estos son los festivos de febrero en la Región de Murcia
- Las cuadrillas toman Tallante este fin de semana en la Feria ‘Cartagena Oeste en Flor’
- La CHS abre expediente sancionador al Ayuntamiento de Cartagena por la parcela de Los Mateos
- Adjudican el proyecto para conectar la A-30 y el Arco Noroeste a través de la autovía del Reguerón