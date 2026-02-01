Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Inflación en la Región de MurciaInmunización contra la bronquitisCarlos Alcaraz contra DjokovicMultas por el transporte en MurciaImportante de enero
instagramlinkedin

Tensión

Expulsan a una mujer de un mitin del PSOE en Teruel tras insultar a Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno apenas se ha inmutado y ha seguido con su discurso apelando a que, frente al odio, "hay que responder con derechos"

Expulsada una joven del mitin del PSOE en Teruel por insultar a Pedro Sánchez

Expulsada una joven del mitin del PSOE en Teruel por insultar a Pedro Sánchez

Jaime Galindo

Laura Carnicero

Teruel

Tensión en el ecuador del mitin del PSOE en Teruel. Justo cuando el presidente del Gobierno de España y secretario general, Pedro Sánchez, tomaba la palabra, una mujer que estaba sentada entre el público ha gritado "hijo de puta", elevando por momentos la tensión del encuentro y provocando la reacción del resto del auditorio, que ha reaccionado con aplausos y vítores a Sánchez.

El presidente del Gobierno apenas se ha inmutado y ha seguido con su discurso afirmando que frente a quienes insultan y transmiten odio, "hay que responder con más derechos".

Pedro Sánchez en el mitin central del PSOE en Teruel.

Pedro Sánchez en el mitin central del PSOE en Teruel. / JAIME GALINDO

La mujer que ha proferido los gritos ha sido expulsada del mitin por los equipos de seguridad del presidente del Gobierno y se ha continuado entre aplausos, con los simpatizantes en pie, aplaudiendo y apoyando al presidente del Gobierno.

Noticias relacionadas

El presidente se ha trasladado hasta Teruel para apoyar a Pilar Alegría en la carrera por la presidencia del Gobierno de Aragón en un 'superdomingo' en el que Alberto Núñez Feijóo y Yolanda Díaz también se han trasladado hasta el territorio para apoyar a sus candidatos. El conservador está este domingo en Calatayud, mientras que la líder de Sumar ha optado por pedir el voto desde Huesca.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents