Encuesta: El PP ganaría las elecciones en Aragón pero solo podría gobernar con Vox

El Partido Popular de Jorge Azcón ganaría las elecciones autonómicas anticipadas del próximo 8 de febrero en Aragón, pero no podría volver a gobernar sin Vox. La encuesta electoral elaborada por GESOP para El Periódico de Aragón señala que Azcón mejoraría ligeramente sus resultados y lograría entre 28 y 30 escaños, pero solo podría llegar a la mayoría absoluta (34) de la mano de la ultraderecha de Vox, que subiría de sus 7 diputados actuales a entre 11 y 12. Así, ambas fuerzas de derechas aglutinarían el 53% de los sufragios.

Según el sondeo, desaparecerían de las Cortes de Aragón el Partido Aragonés y Podemos, que obtendrían el 1,2% y el 2,5% de los votos, respectivamente. Y el PSOE de Pilar Alegría se quedaría ligeramente por encima de su suelo electoral, con una horquilla de entre 18 y 20 diputados. Chunta Aragonesista, con Jorge Pueyo como candidato, experimentaría el crecimiento que también le han vaticinado otras encuestas y recogería parte del descontento con el PSOE, pasando de sus actuales 3 escaños a entre 4 y 5.

También IU-Sumar mejoraría sus resultados de las autonómicas de 2023, al pasar de un diputado a entre 2 y 3 parlamentarios en las Cortes de Aragón. Y la coalición Aragón-Teruel Existe se quedaría en 2 o 3 diputados, ligeramente por debajo de su posición actual (3).

Así, el PP solo podría llegar a la mayoría absoluta de la mano de Vox, llegando de forma holgada a entre 39 y 42 diputados, según las horquillas del sondeo para ambos partidos.

El bloque izquierdas no suma ni incluyendo a Teruel Existe

El bloque de izquierdas no llegaría a la barrera de la mayoría absoluta ni siquiera sumando a PSOE (18-20), CHA (4-5) e IU-Sumar (2-3), que obtendrían entre 24 y 28 escaños. Tampoco sumando a Teruel Existe, que defiende sus orígenes progresistas, llegaría la mayoría absoluta y, como mucho, se alcanzarían los 31 diputados con un nuevo cuatripartito.

La encuesta también señala que el 62,6% de los aragoneses afirma que acudirá a votar "con toda seguridad" en las elecciones del 8 de febrero, lo que reflejaría un ligero descenso de la participación en estos comicios respecto a la media de las últimas convocatorias, que se sitúa por encima del 65%. Por edades, quienes más claro tienen que irán a votar son los mayores de 65 años (74%), mientras los jóvenes de entre 18 y 30 años son los más reticentes, y apenas el 54% tiene claro que el día 8 de febrero sí que irá a las urnas.

Por otro lado, el sondeo detecta que los votantes más movilizados y fieles a sus proyectos políticos están en el bloque de la derecha. Pero también se señala un elevado grado de indecisión, y hasta un 20% de los encuestados responde que "no sabe o no contesta" a quién votaría si las elecciones se celebraran mañana.

El PP, primera fuerza

La estimación de voto de la encuesta sitúa de nuevo al PP como primera fuerza política en Aragón, pero detecta que el actual presidente no lograría su objetivo con el adelanto electoral de conseguir una mayoría absoluta, o una suma de fuerzas suficiente que le permitiera gobernar sin Vox después del "bloqueo" de los dos últimos ejercicios en los que los de Santiago Abascal pasaron de formar parte del Gobierno a romper con el PP y no aprobarle los presupuestos de 2025 ni los de 2026.

Así, la foto que arrojarían las urnas sería similar a la del adelanto electoral en Extremadura, donde la presidenta del PP María Guardiola también depende de Vox para poder seguir gobernando. En Aragón, la suma de PP y Vox se quedaría entre los 39 y los 42 diputados, en función de la suma de la horquilla más baja o más alta que les otorga la encuesta de GESOP.

Sin opciones por el centro

En concreto, en Aragón, el PP de Azcón aspiraba a alcanzar los 34 escaños que otorgan la mayoría absoluta con alguno de los socios que le acompañó en su investidura de 2023 más allá de Vox, como Teruel Existe o el PAR. Pero la encuesta de GESOP para El Periódico de Aragón augura la desaparición del Partido Aragonés de las Cortes, por primera vez en 40 años, y reserva un papel modesto para Teruel Existe, que no le llegaría para servir de apoyo al PP. La suma del PP con Teruel Existe, suponiendo que consiguieran su mejor resultado, se quedaría en 33 diputados, a uno de la mayoría absoluta.

Según la intención directa de voto, el PP lograría un 24,6% de sufragios, seguido por el PSOE, siete puntos por debajo (17,8%) y con Vox en el 11,7%. CHA sería la cuarta fuerza política en intención directa de voto (5,6%), seguida por IU-Sumar (3,8%) y Teruel Existe (2,7%). Así, el Parlamento aragonés pasaría a tener seis fuerzas políticas, dos menos que en las últimas tres legislaturas, reduciéndose ligeramente el habitual pluralismo político del hemiciclo autonómico.

Los jóvenes prefieren a Vox

Por edades, la intención directa de voto de los jóvenes pondría a Vox como primera fuerza en Aragón, con un 22,1% de los votos, seguido por el PP (15,4%), el PSOE (14,8%) y CHA (7,7%). Para los jubilados y mayores de 65, las fuerzas del bipartidismo se reparten el protagonismo, con el PP liderando con un 31,1% de la intención directa de voto, y el PSOE con un 24,4%. Vox sería entre los mayores la tercera fuerza política, con un 7,5% de los apoyos.

El PSOE solo lidera en la intención directa de voto entre los adultos jóvenes, de entre 30 y 44 años, con un 19,3% de apoyos, seguido de cerca por el PP, con más del 17,6%.

La encuesta de GESOP, elaborada entre los días 15 y 28 de enero, detecta que los electorados más fieles son los de Vox y el PP para las próximas elecciones, y son también los votantes más movilizados para ir a las urnas el próximo domingo 8 de febrero.

Según destaca la encuesta, hasta el 79,5% de los votantes que eligieron a Vox en 2023 tienen intención de repetir su voto, pero se observan transferencias al PP (7,8% de los votos) e incluso a Se Acabó la Fiesta (SALF), el partido de Alvise, que captaría al 5,5% de los votantes de Alejandro Nolasco, lo que no le daría para obtener un escaño en las Cortes de Aragón.

En el caso del PP de Jorge Azcón, son casi el 73% de sus votantes los que pre

vén repetir su elección, aunque se detecta una transferencia de casi el 11% hacia la papeleta de Vox y hasta un 9% de electores no sabe qué hará con su voto.

17% de indecisos en el PSOE

El PSOE de Pilar Alegría solo lograría retener al 55% de sus votantes de 2023, y cedería casi un 7% a CHA, otro 5,7% al PP, y a IU-Sumar se iría casi el 4% de sus votantes. Pero una parte importante de sus votantes todavía no tiene decidido qué papeleta meter en la urna el próximo día ocho, y es el partido con más porcentaje de indecisos, con un 17%.

En el caso del resto de fuerzas de la izquierda, solo CHA mejora al PSOE en fidelidad de voto, con un 57%, y una transferencia hacia los socialistas del 7,6% y a IU-Sumar, el 6,2%. Podemos lograría retener solo al 35% de sus votantes, e IU-Sumar, a más del 43%. Y en Teruel Existe, la encuesta detecta una fidelidad de voto de más del 54% de sus votantes, pero se observa una transferencia de voto de casi 15 puntos a Vox.

La encuesta también detecta indecisión entre los votantes de IU-Sumar, CHA y Podemos, con entre un 13% y un 15% de indecisos, lo que concuerda, a su vez, con que tengan menor fidelidad de voto en sus electores. La novedad en las formaciones de izquierdas, en las que se estrenan todos sus candidatos (Pilar Alegría, Jorge Pueyo, Marta Abengochea y María Goicoechea) y el contexto de los presuntos casos de corrupción y machismo en el PSOE son el caldo de cultivo para que los electores progresistas puedan fluctuar y cambiar de opción en las próximas elecciones. En el otro extremo, por parte de Vox, solo hay un 3,5% de indecisos entre sus votantes, mientras que en el PP son el 9,2% y en Teruel Existe, un 3%.

La encuesta de GESOP para El Periódico de Aragón refleja, en cualquier caso, que se esfumaría el anhelo del PP de Jorge Azcón de un Gobierno en solitario para la próxima legislatura en Aragón.