Jorge Azcón, presidente de Aragón y candidato del PP: "Alegría con la financiación es el cuento de la lechera. No se puede engañar con unos millones que no van a llegar"

-¿Cómo lleva la campaña electoral?

-Con ánimo, yo creo que las cosas están saliendo razonablemente bien.

-¿Qué respuesta tiene de la ciudadanía?

-Hay buena sensación y creo que hay un ambiente de ilusión y de optimismo en la comunidad autónoma.

-¿Con qué objetivos sale el PP a esta campaña electoral?

-Con el de ampliar la mayoría con la que ya contamos y la de poder seguir gobernando.

-La entrada de líderes nacionales en campaña o noticias nacionales, como la crisis ferroviaria, ¿pueden hacer olvidar la clave aragonesa con la que se iba a estas elecciones?

-Bueno, yo estoy hablando de Aragón y estamos haciendo propuestas para Aragón. Yo creo que lo más importante de esta campaña es que los aragoneses sepan lo que van a elegir. Y es evidente que podemos hablar de política nacional, porque es imposible no hacerlo, pero creo que las propuestas y que el balance que estamos haciendo tiene que ser sobre lo que ocurre en Aragón.

-¿En qué patas va a pivotar la campaña del PP?

-Yo lo que he dicho desde el principio es que hay una idea que me parece que es muy importante. Nosotros tenemos que contar lo que hemos hecho y lo que hemos hecho en todos los departamentos del Gobierno de Aragón. Es verdad que las prioridades pasan por seguir impulsando vivienda asequible para los jóvenes, por seguir mejorando nuestra sanidad, pero también por que la educación sea un pilar fundamental del desarrollo y por atraer inversiones que es lo que va a cambiar la economía en nuestra comunidad.

-Esta semana ha vuelto a haber anuncios de inversiones millonarias y buenos datos en el empleo. ¿Las grandes cifras en economía son suficientes para convencer al electorado?

-Hay que explicar que es absolutamente necesario porque solo el crecimiento económico es lo que permite que podamos prestar servicios públicos de calidad y ese es el círculo que hay que conseguir. Si conseguimos que Aragón sea una tierra de prosperidad y de progreso, lo haremos no solamente creando decenas de miles de puestos de trabajo, sino también prestándoles servicios públicos a los aragoneses.

-Usted siempre asocia la bajada de impuestos que promete el PP al crecimiento económico. ¿Su rebaja fiscal sería similar a la planteada en el fallido Presupuesto de 2026?

-Lo que hay que hacer es ser coherente. Lo que planteo es que los impuestos hay que bajarlos conforme crece la economía para que haya un equilibrio entre una fiscalidad adecuada y poder seguir manteniendo un nivel de calidad de los servicios públicos. Creo que bajar los impuestos es permitir que Aragón crezca todavía más.

-La izquierda le está criticando por su gestión de los servicios públicos, en especial la Sanidad y la Educación.

-Yo respondo con la verdad y con los hechos. En Sanidad se invierten 500 millones de euros más de los que se invertían cuando gobernaban los socialistas, respondo con que hemos reducido un 26% las listas de espera, con que hay 1.700 sanitarios más trabajando en nuestra comunidad autónoma. Y pasa lo mismo en educación. Son 200 millones de euros más de inversión en la comunidad autónoma, 2.000 profesores más que están trabajando y mejor pagados de lo que estaban, y más dinero para los colegios de la comunidad autónoma.

-Desde el otro lado, Vox le aprieta por la gestión de la inmigración. ¿Pueden reconducir la relación en el tema migratorio?

-La gestión de la inmigración, por desgracia, depende del Gobierno de España, no del Gobierno de Aragón. Y ese es uno de los problemas: que Vox quiere atacar al Partido Popular con algo que es esencialmente competencia del Partido Socialista.

-No le compra a Vox el discurso del bipartidismo. Lo han llevado incluso a sus carteles de campaña.

-El discurso del bipartidismo que hace Vox es el discurso que se inventó Podemos, es el discurso que inventó Pablo Iglesias en su día. Pablo Iglesias fue quien dijo que el PP y el PSOE eran lo mismo, y ahora es exactamente lo que está repitiendo Santiago Abascal.

El candidato del PP a la Presidencia de Aragón, Jorge Azcón, posa en el Parque Grande minutos antes de la entrevista con este diario. / MIGUEL ANGEL GRACIA

-¿Qué le ha quedado por hacer en esta legislatura?

-Bueno, nos quedan por hacer muchísimas cosas. No una, porque apenas hemos gobernado durante 30 meses. Pero yo creo que lo más importante es seguir mejorando Aragón. Y Aragón se mejora no solamente con una idea, se mejora haciendo que todos vayamos adelante.

-¿Y el mayor fallo o error que ha tenido su gobierno en estos 30 meses?

-De lo que más me arrepiento es de no haber sido capaz de aprobar un Presupuesto. Y por eso es por lo que estamos votando, por eso es por lo que hay elecciones. Si hubiéramos sido capaces de aprobar un presupuesto que mejorara la vida de los aragoneses, no hubiéramos tenido que convocar elecciones. Pero también lo hemos hecho por coherencia. No puedes decir que en el Gobierno de España no se aprueba un Presupuesto y hay que convocar elecciones, si tú haces lo mismo.

-La campaña electoral empezó poco después de la propuesta de financiación autonómica del Gobierno. Hay guerra de cifras entre Hacienda y Fedea.

-Las cifras de Hacienda son políticas y las de un organismo como Fedea son cifras de expertos economistas. Pero en cualquiera de los casos, al margen de las cifras, creo que hay también una serie de ideas y de valores detrás de la financiación que me parecen esenciales. La financiación que propone el Partido Socialista hoy depende de su necesidad de complacer a los independentistas catalanes. Nosotros lo que estamos proponiendo es justicia. Es incomprensible que un criterio como el de la despoblación no forme parte del sistema de financiación autonómica.

-¿El problema es Cataluña o el problema es la posición en la que queda Aragón?

-El problema es que los independentistas catalanes condicionan la posición del gobierno de Sánchez, y eso hace que Aragón sea la comunidad autónoma que queda en peor posición de toda España.

-¿Cree que hay alguna manera de que esta financiación cambie y mejore los resultados de Aragón y otras comunidades que quedan por debajo?

-Yo confío en que esta financiación sea la propuesta política que el PSOE hace para tratar de convencer a Esquerra Republicana, pero que no cuente con una mayoría en el Congreso de los Diputados. Para empezar, porque todas las comunidades autónomas, incluidas las del Partido Socialista, que no son Cataluña, están en contra de esta financiación.

-El ministerio ha anunciado reuniones bilaterales con las comunidades para negociar la nueva financiación. ¿El Gobierno de Aragón, si vuelve a estar presidido por Jorge Azcón, irá a negociar?

-Es que la única bilateralidad que realmente han ejercido ha sido con Esquerra Republicana de Cataluña. Es que la bilateralidad la han tenido en reuniones entre Sánchez y Junqueras, y lo que quieren es escenificar bilateralidad con los demás cuando ya lo tienen todo pactado y bien atado.

-Entonces no irá a la reunión.

-Yo creo que las reuniones de bilateralidad que no sirvan para hablar de lo que estrictamente beneficia a Aragón y depende de la Administración General del Estado, se pueden dar. Pero lo que es un sistema de financiación que nos afecta a todos, se tiene que debatir entre todos. Si lo que quieren es que este sistema que nos afecta a todos se debata bilateralmente con las comunidades autónomas, creo que es una ruina.

-Algunas fuerzas le reclaman activar los artículos del estatuto sobre la bilateralidad y la relación económica y financiera.

-Yo creo en el Estatuto de Autonomía y creo en todos los artículos del Estatuto de Autonomía. Es más, las últimas reuniones de bilateralidad que hubo fueron con un Gobierno del Partido Popular. Durante los ocho años de Gobierno socialista no ha habido ni una sola de esas reuniones bilaterales. Y en ese gobierno estaban tanto Chunta Aragonesista, como el Partido Aragonés, como Podemos. En ocho años, ni una sola reunión bilateral con el Gobierno de España.

-¿Por qué el PP en esa propuesta de la declaración de Zaragoza hace un par de semanas no precisa ninguna cifra ni ningún dato numérico de la nueva financiación autonómica?

-Porque lo más importante son los criterios con los que se reparte el dinero de todos. El problema de la financiación no es solamente el de los números, es el de los criterios que sirven para repartir los impuestos. Ellos hablan de insolidaridad, que es fundamentalmente lo que llaman ordinalidad, y nosotros estamos defendiendo la despoblación.

-¿Tiene el respaldo de todo el Partido Popular, y en especial de Génova, para defender esas singularidades de Aragón de la orografía o la despoblación?

-Es evidente. Hubo una reunión en Zaragoza con todos los presidentes del Partido Popular que defendieron la despoblación como parte de ese sistema de financiación.

-Pero no negará que los intereses de Aragón son muy distintos a los de, por ejemplo, Andalucía o Madrid, o Comunidad Valenciana, que también son comunidades gobernadas hoy por el PP.

-Pero lo que ocurre es que, a día de hoy, quienes están en contra del sistema de financiación no son solo los presidentes del Partido Popular, son también los presidentes del Partido Socialista. No es solo García Page, es que el presidente asturiano, Adrián Barbón, que es sanchista, también está en contra de ese modelo de financiación. ¿Por qué? Porque es un modelo de financiación privilegiado y pactado con los independentistas catalanes. Los privilegios que se les intenta dar a los socios de Sánchez no perjudican solamente a Aragón, perjudican a todas las comunidades autónomas.

-¿Echa en falta un posicionamiento duro del PSOE Aragón respecto a la financiación?

-El PSOE Aragón ha cambiado. Es evidente que lo que defendía el PSOE, encabezado por Javier Lambán, no tiene absolutamente nada que ver con lo que defiende el PSOE de Pilar Alegría. A Pilar Alegría lo único que le interesa es defender a Sánchez y yo no tengo ningún problema en reconocer que Lambán defendía los intereses de Aragón. Y por eso pudimos ponernos de acuerdo con él en las cortes.

-Hemos visto muchos decretos-leyes aprobados por los dos grandes partidos en los últimos meses. ¿Volverá a haber pactos con el PSOE en la próxima legislatura? ¿Puede haber entendimiento con la financiación?

-Yo creo que esos pactos se produjeron con un PSOE en el que el secretario general era todavía Javier Lambán. Tengo mis serias dudas de que un partido socialista que dirija a Pilar Alegría en las cortes de Aragón vaya a tener esa altura de miras.

-El PSOE le insiste en qué hará con esa financiación extra. Sean 690 millones o sean 265 millones, ¿qué hará?

-Es que lo que está contando Pilar Alegría es el cuento de la lechera. Lo que está contando Pilar Alegría no es verdad. Pilar Alegría tuvo que enseñar 6, 7, 8 veces aquel cartel en el debate porque se cree que repitiendo una mentira muchas veces lo puede convertir en verdad. No es verdad. No es buena idea engañar a los aragoneses con unos millones que no van a venir.

-Hemos visto a Isabel Díaz Ayuso o a Alberto Núñez Feijóo en estos primeros días de campaña. ¿Qué otros apoyos a nivel nacional va a tener?

-Bueno, hemos visto a esos y a todos los presidentes del Partido Popular de toda España. Es muy importante que los aragoneses sepan que estamos eligiendo al próximo presidente del gobierno de Aragón. Que yo soy y que quiero seguir siendo el próximo presidente de Aragón. Pero es evidente que el Partido Popular tiene un equipo y yo voy a trabajar con mi equipo para que en Aragón podamos seguir gobernando.

-En los actos con la señora Díaz Ayuso no mencionaron a Alberto Núñez Feijóo. ¿Por qué?

-Pues porque estaba con la señora Díaz Ayuso. Pero no creo que nadie pueda reprocharme que Núñez Feijóo no vaya a formar parte de esta campaña. Me acaba de decir que van a venir los líderes nacionales y que el Partido Popular va a tener una presencia en esta campaña, que es autonómica, del Partido Popular nacional. Hoy el PP es un partido unido. Creo que donde hay problemas de profunda división es dentro del Partido Socialista, que todo el mundo conoce y que son evidentes.

-Hablaron mucho de cambiar el Gobierno de Sánchez, pero no del sustituto lógico del PP que sería Feijóo.

-El mensaje del Partido Popular lo decimos los distintos líderes en los territorios del Partido Popular. Pero sin ningún género de dudas es el mensaje que a nivel nacional lidera Alberto Núñez Feijóo.

-¿El resultado de las elecciones en Extremadura le preocupa como adelanto a lo que podría pasar en Aragón?

-En Extremadura el Partido Popular ha obtenido un 43% de votos. Si miramos la historia política de Aragón, un partido que obtiene el 43% de votos sería histórico. Yo creo que en Extremadura el resultado del Partido Popular, al margen de las valoraciones subjetivas que pueda hacer la gente o que pueda hacer cada uno, es histórico.

-¿Y teme que el resultado electoral aquí en Aragón no le permita librarse de Vox? Hay encuestas que hablan de que Vox dobla resultados.

-Yo creo que las elecciones se convocan para escuchar a los aragoneses y los pactos que puedan surgir después de las elecciones será con los resultados electorales en la mano. Yo creo que cuando los aragoneses hablan en las urnas no se equivocan. Otra cosa es que los políticos seamos capaces de gestionar acorde con ese resultado lo que quieren para el futuro.

-Si vuelve a depender de Vox para formar un gobierno autonómico, ¿de qué habrán servido las elecciones?

-Pues espero que sirvan para que aprobemos un presupuesto. Porque estas elecciones se convocan porque Vox no quiere aprobar un presupuesto. Para formar un nuevo gobierno lo primero que yo voy a pedir es que haya un presupuesto que mejore la vida de los aragoneses.

-¿Será una condición obligatoria para el pacto de investidura?

-Una condición absolutamente obligatoria.

-¿Estaría abierto a incorporar de nuevo, como lo hizo en 2023, consejeros de Vox al gobierno autonómico?

-Nos ha ido mejor con un gobierno del Partido Popular en solitario.

-¿Y si el PP logra un resultado que sea mayor que toda la izquierda, se lanzaría a una investidura a un gobierno en solitario aunque fuera en minoría?

-Parece ser que las encuestas dicen que solamente el Partido Popular tendrá más votos que toda la izquierda junta. Pero si no hay un acuerdo para que haya una mayoría de investidura, Vox puede votar también en contra e impedir la investidura. Se podría dar el caso de que no hubiera una mayoría absoluta, que no hubiera mayoría suficiente como para poder gobernar. No veo ese escenario porque eso sería decirle a los aragoneses que no saben votar.

-¿Cómo ve a otros potenciales socios con los que se hablan en el Partido Popular como el PAR o Teruel Existe?

-Lo importante no es cómo lo vea yo, lo importante es cómo lo vean los aragoneses y eso lo veremos el 8 de febrero por la noche.

-¿La repetición electoral pasa por su cabeza en estos días de campaña?

Noticias relacionadas

-Yo creo que sería un fracaso. Yo creo que, reitero, lo acabo de decir, los aragoneses cuando votan no se equivocan. Hay que saber gestionar la voz de la comunidad autónoma.