Presos políticos
Feijóo celebra la amnistía en Venezuela, pero lamenta la "falta de presión" de España
El líder del PP vincula la decisión a una "orden de Estados Unidos" y censura "la posición que han tenido sobre este asunto" Pedro Sánchez y el expresidente Rodríguez Zapatero
EFE
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrado el anuncio de una ley de amnistía general en Venezuela, una medida que vincula a una "orden de Estados Unidos" y que "debió" adoptarse "hace mucho tiempo con la presión" que, en su opinión, "nunca llegó" del Gobierno de España.
Feijóo cree que la propuesta de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, de sacar adelante una amnistía desde 1999 hasta la actualidad no nace de la "convicción", sino de una "orden de Estados Unidos", según ha manifestado este sábado en la red social X.
"Venezuela es un país mejor sin Maduro y Venezuela será un país aún mejor con Edmundo González y María Corina Machado. Pero en lo que ese momento llega, celebramos que la dictadura haga ahora por orden de Washington lo que debió hacer hace mucho tiempo con la presión (que nunca llegó) del Gobierno de España", sostiene el líder de la oposición.
Y en este punto lamenta "la posición que han tenido sobre este asunto" el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
"Ojalá algún día conozcamos sus verdaderas motivaciones", ha añadido Feijóo, que ha precisado que el PP "introdujo a María Corina Machado en la reunión de los primeros ministros y presidentes" del Partido Popular Europeo, "haciendo de nexo entre Europa y la causa venezolana". "Nosotros no les fallaremos", ha concluido.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, propuso el viernes una ley de amnistía general para "reparar las heridas" que ha dejado la confrontación política en el país suramericano, una medida que beneficiará a los presos políticos detenidos desde 1999 hasta la actualidad, periodo que cubre los gobiernos del chavismo.
- Se estrella contra un árbol de la calle San Antón de Murcia para esquivar a un sujeto que intentó acceder a su coche
- Adjudican el proyecto para conectar la A-30 y el Arco Noroeste a través de la autovía del Reguerón
- Mari Carmen Morales: 'Vamos a solicitar que La Candelaria sea reconocida Patrimonio Cultural Inmaterial de la Región de Murcia
- ‘Miraqueplan’ este fin de semana en la Región: festivales en familia, mercados medievales y sabores del mundo
- El Real Murcia vuelve a cambiar su guion en el mercado de fichajes
- Corte de tráfico en la Autovía del Noroeste en la salida a Alcantarilla: 'Un trayecto de 15 minutos se ha convertido en una hora
- El Pleno de Cartagena recuerda a Sabic que obtuvieron los terrenos de la Aljorra gratis y han recibido millones de euros en subvenciones
- Carrera al Rectorado de la UMU: El decano de Química confirma su candidatura a su junta de facultad