La diferencia entre las indemnizaciones de Córdoba y la dana reabre la batalla Generalitat Valenciana-Gobierno

La tragedia ferroviaria de Adamuz y sus posibles paralelismos con la dana de 2024 (rechazados por las principales asociaciones de víctimas) han avivado los rescoldos, todavía calientes, de la durísima batalla política que han librado la Generalitat y el Gobierno desde la catástrofe del 29 de octubre de 2024, en la que murieron 230 personas. Tras unas semanas de relativa tregua, coincidiendo con la salida de Carlos Mazón del Palau y el aterrizaje de Juanfran Pérez Llorca, con perdón a las víctimas y llamadas a la reconciliación institucional incluidas, la tensión entre administraciones ha vuelto a escalar.

Las indemnizaciones del Gobierno a las víctimas del accidente de Adamuz (de hasta 216.000 euros), que pueden llegar a triplicar a las concedidas por la dana (72.000) por las particularidades de cada catástrofe, han sido la chispa que ha vuelto a prender la llama de la trifulca política en la autonomía. El Consell, con su president a la cabeza, ha aprovechado ese diferencial para ampliar su lista de supuestos agravios del Gobierno a la C. Valenciana, exigiendo una "rectificación" y no tratar a las víctimas de Valencia "como de segunda".

El portavoz del gobierno valenciano, Miguel Barrachina, también ha aprovechado su comparecencia posterior al pleno del Consell para cuestionar esta medida, deslizando una voluntariedad de Pedro Sánchez de perjudicar a la autonomía valenciana. "El comportamiento de Sánchez es lo que parece, una víctima valenciana vale una tercera parte que cualquier otra", ha denunciado.

Bernabé habla de "indignidad"

Unas palabras, especialmente las del poresidente autonómico, que no han gustado nada a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. La socialista, visiblemente molesta, ha asegurado que las críticas de la Generalitat a esa diferencia económica de las indemnizaciones "traspasan todas las líneas de la decencia" porque "mezclan cosas que no tienen nada que ver".

Bernabé ha tachado de "vergonzoso" que el Gobierno valenciano, y Llorca en particular, "hayan tenido la indignidad de poner encima de la mesa esta cuestión, que --ha insistido-- no es comparable". "¿De verdad vamos a entrar en esto?", se ha preguntado tras recordar las llamadas del president, nada más ser investido, a desinflamar las relaciones entre administraciones.

"Llorca dijo que iba a fomentar un cambio en el clima y el relato. Y yo de verdad que llegué a creerlo, porque hizo una primera apariencia de pedirle perdón a las víctimas. Luego hemos visto que no se ha materializado, porque mantiene aforado a Mazón y por lo tanto, sigue insultándoles", ha subrayado Bernabé.

¿Por qué esa diferencia?

Más allá de la refriega política, las diferencias en las indemnizaciones vienen marcadas por la ley que regula cada catástrofe. Así, según explican desde Moncloa, en la dana se pagaron 72.000 euros por fallecimiento en aplicación de la ley de Protección Civil. Como ha recordado Bernabé, en el momento de la tragedia la cantidad contemplada en la norma eran 18.000 euros, pero se cuadruplicó.

En Adamuz, el Estado también abona 72.000 euros por fallecimiento, una cantidad fijada en el Real Decreto sobre accidentes ferroviarios de 2014, durante el mandato de Mariano Rajoy. Pero además, puesto que las muertes se han producido en una infraestructura pública, se añaden otros 72.000 euros como anticipo del seguro de responsabilidad patrimonial y civil.

Por último, explican las fuentes del Gobierno, se contempla el abono de "entre 21.000 y 72.000 euros que deben consignar las aseguradoras por sus seguros que no paga el Estado". Así, en caso de alcanzar esa cifra máxima, las indemnizaciones pueden ascender hasta esos citados 216.000 euros.

"¿Con cuánto ha indemnizado la Generalitat a las víctimas?"

La delegada del Gobierno ha acusado a Llorca y su Ejecutivo de "mezclar para embarrar" y ha aconsejado a los populares que "dejen esa técnica, que luego no les va bien", poniendo como ejemplo su reciente comparecencia en el Senado de la que salió airosa pese a los intentos del PP de responsabilizarle de las consecuencias de la dana.

E incluso ha pasado al ataque, aireando que la Generalitat ha pagado "cero euros" en concepto de indemnizaciones a víctimas mortales de la riada. "¿Cómo se atreve (a criticar la diferencia de indemnizaciones) cuando la Generalitat ni siquiera ha tenido el detalle de poner negro sobre blanco y reconocer a las víctimas mortales de la dana, lo que también supone una indemnización? (...) ¿Con cuánto han indemnizado ellos a las víctimas mortales? Se lo digo yo, con cero euros", ha zanjado.