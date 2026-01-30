Revelación de datos reservados
El Supremo ordena entregar a González Amador 10.000 euros de la condena al exfiscal general
El total de 17.200 euros que sumaban la multa, que irá al Tesoro Público, y la indemnización al empresario fueron reunidos en un mes por los fiscales progresistas de la UPF
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha pedido al empresario Alberto González Amador que le informe de una cuenta bancaria de la que sea titular "a efectos de transferirle la cantidad de 10.0000 euros, acordada en concepto de responsabilidad civil" del total de los 17.500 que han sido entregados por el exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz . Este total responde a la multa y a la responsabilidad civil que le fueron impuestas al ser condenado por cometer un delito de revelación de datos reservados contra la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
En la diligencia de ordenación dictada en la pieza de ejecución de la sentencia, a la que ha tenido acceso El PERIÓDICO, se da cuenta de la aportación de García Ortiz, que fue obtenida en un "crowfounding" impulsado por la Unión Progresista de Fiscales a la que éste pertenecía. Concretamente, la Sala ordena a transferir a favor del Tesoro Público la cantidad de 7.200 euros a la que fue condenado en concepto de multa y pide los datos bancarios al empresario para entregarle los 10.000 restantes.
Tal y como informó este diario, en solo un mes los fiscales progresistas consiguieron recaudar "íntegramente las responsabilidades pecuniarias" a las que fue condenado el exfiscal general. La campaña de recaudación se hizo pública el pasado 22 de diciembre y desde entonces, según la asociación "decenas de fiscales, de todos los territorios y categorías, han respondido a un llamamiento" que, según sus organizadores, "no era económico, sino ético".
