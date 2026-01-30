Gobierno
Sánchez participa este viernes en el acto de 'Mujeres liderando la ONU del siglo XX' para reafirmar su compromiso con el liderazgo femenino
Fue en enero de 2024, cuando el presidente del Gobierno expresó por primera vez que "va siendo hora" de que una mujer sea elegida para la Secretaría General de Naciones Unidas
Servimedia
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participa este viernes en el acto 'Mujeres liderando la ONU del siglo XX' que se celebrará en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, con el objetivo de reafirmar el compromiso del Ejecutivo con el liderazgo femenino.
El acto se celebrará a las 12.45 horas y tendrá lugar en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid, donde Sánchez intervendrá y reafirmará el compromiso del Ejecutivo con el liderazgo femenino.
Fue en enero de 2024, cuando Sánchez expresó por primera vez que "va siendo hora" de que una mujer sea elegida para la Secretaría General de la ONU. Desde entonces, el jefe del Ejecutivo ha mantenido ese compromiso en claro compromiso con el liderazgo femenino. También ha subrayado en numerosas ocasiones la necesidad de que los próximos nombramientos en el sistema de Naciones Unidas consideren el factor de género, buscando una mayor paridad.
De hecho, el 24 de septiembre de 2024, Sánchez fue premiado por la ONU con el galardón 'He for she' que reconoce su trabajo en la promoción por la paridad y la igualdad de género en España reivindicando el activismo feminista en las relaciones internacionales.
"Debemos alzar la voz y recordar al mundo que por desgracia la igualdad de género no es una realidad, sino todavía una aspiración, no un lujo sino una necesidad, no un capricho progresista sino un derecho humano básico que nos atañe a todos", sentenció entonces.
