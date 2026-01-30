Elecciones en Aragón
Desembarco de líderes nacionales en la campaña aragonesa: IU y Podemos se contraprograman en sus mítines
Todos los partidos nacionales echan el resto en este fin de semana central de la campaña electoral en Aragón con hasta seis mítines entre el sábado y el domingo
Laura Carnicero
El fin de semana central de la campaña electoral para las elecciones autonómicas de Aragón el próximo 8 de febrero estará plagado de mítines de los líderes nacionales de los partidos. PP, PSOE, Sumar, IU y Podemos traerán a sus máximos dirigentes en distintas citas, muestra de la lectura nacional de estos comicios autonómicos, y del apoyo de los partidos
Este sábado, se da la circunstancia de que los líderes de Podemos e Izquierda Unida coincidirán, a la misma hora, en Zaragoza. Ambas formaciones, que mantuvieron reuniones en busca de una coalición de izquierdas de cara a esta convocatoria electoral, sin éxito, ahora organizan el acto central de su campaña a la misma hora y en la misma ciudad. Su electorado tendrá que elegir por una papeleta y también por asistir a uno de los dos grandes actos de sus campañas.
Por un lado, Izquierda Unida-Movimiento Sumar celebrará su acto central de campaña a las 12.00 horas en la sala Luis Galve del Auditorio de Zaragoza. En este acto, la candidata a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Marta Abengochea, estará arropada por la ministra de Infancia y Juventud del Gobierno de España, Sira Rego; el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo; la coordinadora de Sumar, Lara Hernández, y la número 2 de la lista de Sumar al Congreso, Laura Vergara.
Por el otro, Podemos-Alianza Verde reunirá también a sus máximos representantes en el acto central de campaña junto a su candidata a la Presidencia de Aragón, María Goikoetxea. Así, en un acto que se celebrará también este sábado a las 12 horas, pero en el centro cívico Delicias de Zaragoza, estarán la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, la europarlamentaria Irene Montero; el secretario de Antirracismo, Serigne Mbayé; el coordinador de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde; y el candidato por Huesca, José Ángel Pérez.
Además, Chunta Aragonesista, que también compite por ese electorado de izquierdas a la izquierda del PSOE, celebrará su acto central de campaña el sábado, por la tarde, en Zaragoza, en el mismo escenario que los podemistas, el centro cívico Delicias. El candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Pueyo, estará acompañado por miembros de su candidatura y con "partidos hermanos", como Joan Baldoví, de Compromís, o Emilio Delgado, portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid. Según fuentes del partido, la música de Álex Pardos cerrará la jornada "en un ambiente combativo y cargado de energía, para reponer fuerzas y afrontar la última semana hasta el 8-F".
Sánchez y Feijóo, en Aragón el domingo
El Partido Popular y el PSOE reservan el domingo por la mañana para sus mítines centrales de campaña. El presidente del Gobierno y secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, visitará por segunda vez Aragón en esta campaña electoral, con un mitin a las 11.00 horas en Teruel.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, estará en Calatayud a las 12.00 horas, en el acto central de la campaña y el primer mitin protagonizado por Feijóo, que acompañará al presidente aragonés y candidato a la reelección, Jorge Azcón.
Además, la candidata de IU-Movimiento Sumar, Marta Abengochea, celebrará un segundo acto central, esta vez en Huesca, a las 12.00 horas, con la presencia de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, exlíder de Sumar, Yolanda Díaz, y la ministra de Infancia, Sira Rego. Se da la circunstancia de que Yolanda Díaz asistirá, de este modo, al mitin central de IU-Movimiento Sumar, pero no estará en el de Chunta Aragonesista, que forma parte de la coalición en el Congreso de los Diputados.
