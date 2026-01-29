El PP tacha a Sánchez de "cobarde" por no acudir al Senado y recibe a Puente al grito de "dimisión"

"Dimisión, dimisión, dimisión", ha prorrumpido la bancada del PP del Senado cuando Óscar Puente ha entrado en el hemiciclo del Senado para dar explicaciones sobre los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y de Gelida (Barcelona). Pero, acallados los gritos, ha sido Pedro Sánchez quien ha recibido los primeros ataques de los populares por no asistir a la Cámara Alta, como se le ha requerido. "Cobarde", "cruel" y "déspota" han sido las palabras que ha usado la portavoz del PP, Alicia García, para calificar al presidente del Gobierno.

Tras la advertencia, vía carta, del presidente del Senado, el popular Pedro Rollán, que hizo llegar a Sánchez sobre las posibles "consecuencias jurídicas" que podría tener su ausencia, el pleno de este jueves ha arrancado con un minuto de silencio por las 46 víctimas de los accidentes -45 en Adamuz y una en Gelida- y, acto seguido, se ha puesto el foco en la actitud del jefe del Ejecutivo. Rollán ha considerado que Sánchez "estaba obligado" a asistir y que así se lo avisó al secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas.

Agrio debate

Luego, García ha pedido la palabra para lanzarse a una dura crítica a Sánchez. "No está porque no quiere estar. No tiene agenda, no tiene justificación, no tiene excusa. Lo que sí tiene es la obligación de estar, la obligación parlamentaria, legal y política, pero, especialmente, lo que tiene es obligación moral de comparecer hoy aquí para dar explicaciones sobre el deterioro ferroviario", ha sentenciado, antes de acusar a Sánchez "quedarse en su bunker" de la Moncloa.

"Un presidente democrático comparece, no se esconde, no huye. Es una decisión política consciente", ha continuado antes de lanzar una pregunta: "¿Dónde debería estar hoy el presidente con 46 víctimas mortales? [...] ¿Que tiene que ocurrir en España?". Y, a modo de colofón, ha señala el escaño vacío del presidente del Gobierno: "Hay un presidente cobarde, cruel con las víctimas y déspota con el parlamento".

En frente, el portavoz del PSOE, Juan Espadas, se ha mostrado sorprendido por el discurso de los populares y ha asegurado que tienen una "discrepancia en el ámbito de lo jurídico" sobre la obligación o no de comparecer de Sánchez. Así, ha defendido que el Gobierno comparece a través de Puente y que Sánchez lo hará el próximo 11 de febrero en el Congreso. "El Gobierno da la cara", ha subrayado.

Los argumentos

Los populares defienden que el reglamento del Senado, en su artículo 182, establece que el presidente del Gobierno comparecerá ante el pleno del Senado "a petición propia o por acuerdo en la Junta de Portavoces". Dado que los populares tienen mayoría absoluta, en la reunión de la Junta de Portavoces del pasado martes aprobaron su comparecencia. Además, Rollán apela también a la Constitución, al artículo 110, que deja claro que "las Cámaras -Congreso y Senado- y sus Comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del Gobierno".

Los socialistas se escudan también en la Carta Magna, solo que en el artículo 108, donde se apunta que "el Gobierno responde solidariamente en su gestión política". Así, argumentan que no es el Senado quien elige quién debe dar explicaciones, sino que es el Gobierno quien decide a quien manda a dar respuesta a las cuestiones planteadas por la Cámara.