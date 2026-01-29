El PP concluye que Tezanos ha "manipulado" a los ciudadanos con el CIS y exigirá su dimisión en el Senado

A lo largo de 41 páginas, el PP expone las conclusiones que sacado de la comisión de investigación sobre la gestión de José Félix Tezanos al frente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Sin apenas sorpresas, los populares dan por probado tras las comparecencias que han tenido lugar en el Senado que Tezanos ha vulnerado "reiteradamente" los principios de objetividad, neutralidad, imparcialidad y rigor científico del CIS y ha "manipulado" con ello a la sociedad española. Por todo ello, piden su dimisión o cese inmediato.

Este viernes se reunirá en la Cámara Alta la comisión de investigación que pusieron en marcha los populares a finales de 2024 para concluir los trabajos una vez que el propio Tezanos acudió a comparecer a comienzos de diciembre. El PP, que goza de mayoría absoluta en el Senado, podrá aprobar sin problemas sus extensas conclusiones, a las que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, sobre la gestión del CIS y que, además, incluyen un apartado de recomendaciones en el que plantean que la elección del próximo presidente del CIS se haga mediante "un proceso público, competitivo y transparente, con audiencias previas ante el Congreso de los Diputados y el Senado".

"La continuidad del actual presidente resulta incompatible con la regeneración institucional, la imparcialidad y la credibilidad que el CIS debe garantizar para cumplir adecuadamente su función pública", reza el texto de los conservadores antes de lamentar que el "descrédito" de una institución que está "secuestrada por Tezanos. Según sostienen, tras las comparecencias de varios expertos, se ha atestiguado "una falta manifiesta de discreción, una ausencia de moderación pública y una reiterada implicación política" por parte de Tezanos.

Todo ello les lleva a condenar la "corrupción institucional" de Tezanos y el uso indebido que ha hecho de la institución: "El CIS ha dejado de cumplir su función de servicio público para convertirse en un mecanismo de manipulación política". Esta idea, la de la manipulación de la sociedad, sobrevuela todo el informe y acaba concluyendo que Tezanos "no comete errores demoscópicos, sino falsificaciones metodológicas intencionadas, que derivan en una manipulación del debate democrático".

Los motivos

Los populares desarrollan un largo listado de motivos por los que consideran que Tezanos debería dejar el cargo, empezando por la "erosión" de la neutralidad que se exige al CIS con sus manifestaciones públicas. Así, recuerdan que llamó "tabernarios" a los votantes del PP madrileño o cuando atribuyó la victoria de los populares en Galicia a las "monjitas organizando el voto". También apunta a las "graves deficiencias en la imparcialidad" de la institución y ponen el foco en el 'método Alaminos-Tezanos' que se implementó en 2018. Las conclusiones aseguran que fue "sin consenso técnico, sin aval académico, sin validación científica y con una evidente orientación política".

Con todo ello, los populares inciden en que los "fallos" del CIS en sus encuestas "no pueden explicarse como variaciones metodológicas normales ni como desviaciones propias del muestreo probabilísticos", sino que son "errores sistemáticos, persistentes y orientados siempre en una misma dirección, lo que [...] apunta, necesariamente, a una intencionalidad política". También denuncian el aumento "desproporcionado" del número de encuestas y el incremento del gasto aparejado; la realización de sondeos flash "sin base legal y por interés políticos", como el que realizó cuando Pedro Sánchez anunció un descanso de cinco días; o las irregularidades en el encargo de encuestas a Tragsatec.

Las propuestas

Para poner remedio a esto, los populares plantean que el próximo presidente sea elegido mediante un proceso público en el que se involucre a las Cortes Generales, de tal forma que este tenga "un mandato de autonomía y respaldo plural". Además, proponen que el presidente del CIS "no haya sido cargo público ni políticos en los últimos cinco años" y que tenga "dedicación exclusiva".

Por otro lado, las conclusiones recogen la posibilidad de crear un Consejo Asesor Externo formado por expertos independientes que "vele por la calidad técnica de los estudios". Acompañado de esto, recomienda la publicación de fichas técnicas ampliadas junto a cada estudio, la restauración de series históricas o la publicación de un calendario previsible de los estudios. Además, plantean modificar la normativa del CIS para que no pueda realizar encuestas "a solicitud expresa del Gobierno para seguimiento o predicción electoral, salvo que se dé publicidad previa clara" y que cada tres años se realice una auditoría externa.