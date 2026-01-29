Ábalos dice que ha tenido que jubilarse para poder mantener a su familia y pagar la defensa judicial

El exministro y exdiputado del PSOE José Luis Ábalos ha salido al paso de las especulaciones surgidas como consecuencia de su renuncia al acta de diputado -- que permiten al PSOE recuperar un voto para su grupo en el Congreso-- asegurando que ha actuado para poder retirarse y cobrar la jubilación, ya que no le "ha quedado otra" si quiere poder "mantener los compromisos" con su familia y afrontar su defensa en el caso Koldo.

"He agotado todas las posibilidades al alcance de mi mano, pero una vez desprovisto de todos mis derechos y deberes, y despojado de toda función, díganme ustedes y dígame la Cámara cuál es la figura y en qué consiste ser diputado", señala en el mensaje. Con respecto a la compensación que le correspondería como ex parlamentario, se está a la espera de que los letrados del Congreso elaboren un informe al respecto, al tratarse de una situación sin precedentes por haber sido procesado e ingresado en prisión preventiva siendo aún diputado en Cortes.