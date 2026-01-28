La borrasca Kristin recorre España dejando autovías cortadas, trenes cancelados y clases suspendidas

El corte de algunas autovías, como la A-6 en Madrid, o la A-7 en Almería y en Cádiz, entre las más de 170 carreteras afectadas por el temporal, junto con la caída de árboles y mobiliario urbano y el cierre de colegios, parques y monumentos son las principales incidencias dejadas por la borrasca Kristin este miércoles a su paso por España, con nevadas significativas en Castilla y León, Castilla-La Mancha y Comunidad de Madrid.

La borrasca también ha afectado a la circulación ferroviaria, alterando servicios de alta velocidad y de Cercanías.

En Extremadura y Andalucía han sido la lluvia y el viento los causantes de los principales problemas y el río Guadalquivir está bajo nivel rojo de emergencia en un punto y amarillo en otros cuatro debido a la crecida de su curso.

Las consecuencias de la borrasca se han dejado sentir sobre todo en la movilidad.

Las carreteras del norte y el oeste de la Comunidad de Madrid han vivido una situación complicada debido a la nieve y la A-6 quedó intransitable por limpieza de la vía desde el kilómetro 9.

SALAMANCA, 28/01/2026.- Varios viandantes caminan por Salamanca durante una nevada este miércoles. EFE/ JM García / JM GARCÍA / EFE

En la A-1 es obligatorio el uso de cadenas a la altura de Somosierra, al igual que en la AP-6 entre Guadarrama y Gudillos.

Las carreteras de acceso a la capital y las vías de circunvalación M-30 y M-40 han sufrido retenciones kilométricas y restricciones puntuales.

Todas las comunidades autónomas excepto Navarra amanecieron en alerta por nieve, lluvia o viento y a primera hora de la tarde se mantienen los avisos, que son rojos en el caso de Andalucía por vientos de hasta 130 km/h.

Incidencias en Andalucía por el viento

Precisamente el viento ha causado el corte total A-7 entre Algeciras y Cádiz por caída de una farola. La misma autovía se ha cortado en El Ejido (Almería), al inundarse la calzada y quedar impracticable.

Las clases están suspendidas en 77 municipios de Andalucía, en las provincias de Almería, Málaga y Cádiz. También se han cancelado las citas presenciales en las oficinas de empleo de los municipios y se ha decretado el cierre de parques.

En Sevilla han caído árboles en varias calzadas, en Málaga los parques están vallados y perimetrados y en Granada el Patronato de La Alhambra ha limitado por segundo día consecutivo el acceso peatonal a determinadas zonas del conjunto monumental. La estación de esquí de Sierra Nevada permanece cerrada por tercer día seguido.

Las rachas de viento y la lluvia han tirado el muro que soporta el graderío del Estadio Municipal de Motril (Granada), sin daños personales pese a ser una zona muy transitada.

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha establecido nivel rojo de emergencia por la crecida del río a su paso por Villanueva de la Reina y se mantiene el nivel amarillo en otros cuatro puntos de la cuenca donde también hay riesgo de desbordamientos.

Ceuta se ha quedado sin conexión marítima o aérea con la península por culpa del viento.

Castilla y León bajo la nieve

Castilla y León ha amanecido cubierta de nieve y también con vientos intensos. La situación más complicada se ha registrado en las carreteras de León, Ávila y Segovia, aunque también ha habido incidencias destacadas en Zamora, Salamanca y Valladolid y en puntos concretos de las provincias de Burgos, Palencia y Soria.

La nieve ha obligado a cerrar para camiones la autopista AP-66 (Autopista del Huerna) y el puerto de Pajares (N-630), que comunican Asturias con Castilla y León.

En la AP-66, principal vía de comunicación por carretera entre Asturias y León, los turismos y autobuses tienen limitada la velocidad a 60 km/h.

Trece mil escolares no han podido asistir a clase en Castilla y León debido a las consecuencias del temporal.

Castilla-La Mancha ha registrado 82 incidencias en solo dos horas, entre las ocho y las diez de la mañana, 33 de ellas en la provincia de Guadalajara, en su mayoría por desprendimientos y nieve.

Kristin ha llegado también con fuerza a Extremadura, con crecida de ríos y arroyos y elementos desprendidos de fachadas y cubiertas.

El muro perimetral de un centro educativo en Cáceres fue derribado por un árbol, sin daños personales ya que la actividad escolar está suspendida en toda la comunidad como medida preventiva.

Pedro Sánchez pide prudencia

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido prudencia y evitar desplazamientos innecesarios por el peligro que suponen los avisos activos por nieve, lluvia y rachas fuertes de viento que ha emitido la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

"Hoy muchos puntos de nuestras geografía se encuentran con avisos activos por nieve, lluvia y rachas de viento. Seamos muy prudentes y evitemos desplazamientos innecesarios", ha destacado el presidente.

La Aemet ha indicado que Kristin será una borrasca "efímera", pero "profunda".

Tras una jornada "muy adversa", con vientos huracanados, temporal marítimo, lluvias intensas y nevadas en cotas bajas, el jueves "ya se habrá alejado" de España.