El presidente del Senado advierte a Sánchez de las "consecuencias jurídicas" si no comparece este jueves

Pedro Sánchez no acudirá este jueves al Senado para dar cuenta de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona). El Gobierno descartó el pasado lunes complacer al PP en su petición de que el presidente del Gobierno compareciera en la Cámara Alta a la mayor brevedad posible. En lugar de ello, fuentes del Ejecutivo dejaron claro que en su lugar iría Óscar Puente y que el turno de Sánchez sería el 11 de febrero y en el Congreso. El desplante ha molestado al presidente del Senado, Pedro Rollán, que ha enviado una carta a la Moncloa para advertir a Sánchez de las "consecuencias jurídicas" si mañana no acude a informar a los senadores.

En una misiva que, según fuentes populares, ya han recibido en Moncloa, Rollán asegura que el pasado martes, durante la reunión de la Junta de Portavoces, se advirtió al secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, de las "consecuencias jurídicas que tendría la eventual incomparecencia" de Sánchez.

Ahora, el presidente del Senado y dirigente del PP recalca que "la falta de comparecencia en la fecha y hora señaladas, sin causa debidamente justificada y comunicada por los cauces oficiales, podrá dar lugar a la adopción de las medidas que procedan por parte de los órganos de la Cámara y a la exigencia de las responsabilidades que en Derecho correspondan". Una advertencia de que, si no se presenta, acudirán a la vía judicial