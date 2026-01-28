Azcón anuncia en plena campaña otro centro de datos en Aragón con 3.900 millones de inversión

El presidente de Aragón y candidato del PP a la reelección en las elecciones del próximo 8 de marzo, Jorge Azcón, ha anunciado una nueva inversión milmillonaria en la comunidad autónoma en plena campaña electoral. Según ha anunciado antes de participar en el foro ADEA, el Consejo de Gobierno ha aprobado esta mañana la inversión de 3.900 millones de euros por parte de la empresa Box2Bit para construir un nuevo centro de datos, en esta ocasión, en la localidad de Épila.

Esta será la segunda inversión milmillonaria anunciada por la empresa en pocos kilómetros de distancia, pues hace meses que se anunció la instalación de otro centro de datos en la cercana localidad de Cariñena. Además, en este mismo entorno, otra empresa, Blackstone, está desarrollando otro complejo de centros de datos en el término municipal de Calatorao.

El presidente aragonés y candidato del PP ha señalado, en línea con su eslogan electoral, que Aragón vive "un momento económico imparable", posiblemente, "el mejor momento económico de nuestra historia", ha dicho. "Hemos traído más inversiones que nunca en nuestra comunidad autónoma y van a seguir llegando más inversiones que hagan que Aragón haga historia", ha destacado.

"Hoy el Consejo de Gobierno ha aprobado una inversión de 3.900 millones de euros de infraestructura tecnológica que se va a construir en Épila", ha explicado Azcón, que ha recordado también la inversión de Cariñena.

"Será en dos fases, en un primer mmomenot, 1.125 millones, y en la segunda, 2.775 millones d eeuros,. Estamos hablando de miles de puestos de trabajo, 1.500 en la fase de construcción y en la de operación, entre directos e indirectos, 300 nuevos puestos de trabajo de calidad", ha señalado.

"Es una noticia que nos ilusiona y nos esperanza. El motor de la tecnología va a cambiar la estructura económica en nuestra comundiad y va a atraer prosperidad y puestos de trabajo de calidad y el crecimiento económico hará que podamos prestar mejores servicios públicos a los aragoneses", ha destacado Azcón.

El proyecto de Box2Bit en Cariñena

Box2Bit ya cuenta con un proyecto de este tipo en Cariñena, que en octubre de 2024 fue declarado formalmente como Inversión de Interés Autonómico e Interés General (DIGA). En este caso se contempla una inversión de 3.400 millones de euros para un campus de cinco centros de datos en el polígono Entreviñas, así como favorecer la creación de más de 1.950 empleos y la dinamización económica de la comarca.

Sin embargo, la posterior exclusión del proyecto de la planificación de transporte eléctrico a finales de 2025 ha puesto en duda el cumplimiento de su cronograma inicial. La promotora de centros de datos de Box2Bit está bajo el liderazgo de Jesús Martín Buezas, que es también dueño de la empresa de energías renovables Capital Energy, compañía que atraviesa un periodo de tensión financiera debido a una deuda elevada y la presión de sus acreedores para reestructurar el negocio. El empresario es también conocido también por haber sido yerno de Florentino Pérez.