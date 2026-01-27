El abogado de la Generalitat valenciana en la conselleria de Pradas avaló el confinamiento antes y después de la dana

El abogado de la Generalitat en la conselleria de Pradas avaló el confinamiento antes y después de la dana. El letrado coordinador de la Abogacía de la Generalitat Ignacio Lleó de Nalda ha aportado, de hecho, a la causa un correo electrónico del 1 de noviembre intercambiado con responsables de Emergencias para prohibir la circulación en las zonas afectadas. "Acabo de hablar con la abogacía general y lo vemos proporcionado a la medida a tomar. Lo único es determinar si se cortan vías enteras o puntos kilométricos en concreto. Por lo demás tienes nuestro Ok", escribió Lleó de Nalda a Jorge Suárez, subdirector de Emergencias a las 17.33 horas del 1 de noviembre. Una fecha que no se incluye en la investigación de la dana, ya que solo se investigan los momentos previos a los envios del Es Alert, que hubieran podido minimizar las graves consecuencias de los 230 fallecidos el 29 de octubre. Pero que sirve para atornillar el aval de la Abogacía de la Generalitat a la decisión de pedir a la población que permaneciera en sus viviendas, antes o después del día de la dana.

El correo electrónico lo ha entregado Ignacio Lleó de Nalda, abogado de la Generalitat Valenciana y coordinador en la Consellería de Justicia en Interior el día de la dana, quien ha confirmado que mantuvo varias conversaciones con compañeros de la Abogacía sobre la posibilidad de confinar a la población durante la tarde del 29 de octubre de 2024. Una opción, la de confinar o desalojar, sobre la que los máximos responsables de la Generalitat plantearon muchas dudas durante las horas cruciales de la dana porque les sonaba "a la pandemia", cuando se restringió la movilidad, decisión que fue anulada judicialmente por vulnerar derechos fundamentales.

Lleó de Nalda así lo ha explicado. "La gente tenía en mente la restricción de derechos durante la covid. Por eso las consultas", ha explicado el Abogado de la Generalitat. "La respuesta es que no hacía falta informe de abogacía para ordenar desalojos o confinamientos. Las leyes de emergencias lo permitían", ha detallado el letrado, según fuentes conocedoras de su declaración. Al finalizar su declaración, el abogado ha entregado el correo que intercambió con Emergencias el día de la dana y el 1 de noviembre, que la jueza ha notificado a las partes. La letrada de la administración de justicia también ha cotejado "la llamada que Lleó de Nalda hizo a su directora general el 29 de octubre de 2024, sobre las 20:45 horas, aproximadamente, desde su móvil personal". Y tras autorizarlo el letrado se solicitará a la dirección general de Tecologías de la Información (Dgtic) para que facilite al juzgado las llamadas de este abogado "del día 29 de octubre de 2024, a partir de las 17.00 horas, desde su teléfono corporativo al número de teléfono corporativo del subsecretario de la Conselleria de Justicia e Interior Ricardo García García.

La jueza de la dana, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja, también ha pedido al exsecretario autonómico de Presidencia, Cayetano García Ramírez, que aporte las horas de las llamadas con el Abogado General de la Generalitat durante la tarde de la dana, según una providencia notificada hoy a las partes. "A la vista de la declaración testifical del señor Álvaro Martínez Ávila, requiérase al señor Cayetano García Ramírez, por si aporta voluntariamente, en el plazo de 5 días, factura de su teléfono, de forma que pueda quedar constancia documental en el procedimiento, mediante cotejo de la letrada de la administración de justicia, la hora a la se habrían efectuado por el señor García Ramírez las dos llamadas al Martínez Ávila, en la tarde del 29 de octubre de 2024".

Una petición que se produce después de que el abogado General de la Generalitat Álvaro Martínez Ávila haya confirmado hoy ante la jueza y el fiscal de la dana que el 29 de octubre de 2024 "nadie en la Abogacía de la Generalitat dijo: 'De confinar nada'". Se trata de la famosa frase que el jefe de gabinete de Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, escribió a la consellera de Justicia e Interior y mando único de la emergencia, Salomé Pradas, el 29 de octubre: "Salo, de confinar nada, por favor"; "Salomé, per a confinar hace falta un estado de alarma. Y eso lo decreta la chica que tienes al lado. La delegada [del Gobierno, Pilar Bernabé]. Calma"; y "Llévate aço del cap per favor (sic). Tranquila che".

El letrado Álvaro Martínez Ávila ha sido citado a declarar en la causa de la dana porque fue con él con quien contactó el secretario autonómico de Presidencia, Cayetano García Ramírez, para consultar si el Es Alert que se debatía enviar desde las 17.15 horas del 29 de octubre suponía confinar a la población y si la ley lo permitía.

Martínez Ávila ha confirmado que el 29 de octubre recibió una breve llamada de Cayetano García el día de la dana para informarle que había un riesgo de rotura de la presa de Forata y que se planteaba un confinamiento. Una llamada que el letrado ha asegurado, según fuentes conocedoras de su declaración, que "no era propiamente una consulta, sino un aviso de que podría darse esa situación". Tras esta primera consulta sobre la legalidad de un posible confinamiento por las lluvias torrenciales, recibió una segunda llamada de Presidencia a las 20.25 horas: "Olvidaros del confinamiento", ha explicado según varias fuentes conocedoras de su declaración.

"Consultas con Justicia e Interior, Medio Ambiente o Presidencia"

La magistrada de la dana, la titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja Nuria Ruiz Tobarra, indaga la participación de la Abogacía de la Generalitat Valenciana en “las consultas verbales o escritas que se evacuaron por altos cargos de la entonces Conselleria de Justicia e Interior, o de Medio Ambiente, o de Presidencia de la Generalitat” durante el 29 de octubre de 2024.

Pregunta sobre la petición concreta de Cayetano García

La jueza de la dana también requiere al organismo para que informe si la Abogacía de la Generalitat fue emplazada el 29-O por el entonces secretario autonómico de Presidencia de la Generalitat, Cayetano García, para que emitiera “alguna valoración jurídica, intervención o dictamen en relación con las medidas a adoptar relativas a los episodios de la dana de ese mismo día”. Unas diligencias solicitadas por la acusación popular y particular que ejerce Acció Cultural del País Valencià (ACPV), representada por el abogado Manolo Mata y la acusación popular que ejerce Compromís, bajo la dirección letrada de Armando Galán.

El pasado 8 de enero un escueto informe de la Abogacía de la Generalitat aportado a la causa de la dana desmintió a José Manuel Cuenca, jefe de gabinete de Carlos Mazón, y lo dejó sin argumentos que justificaran los mensajes que envió a la consellera y mando único de la emergencia del 29 de octubre de 2024, Salomé Pradas. "Salo, de confinar nada, por favor"; "Salomé, per a confinar hace falta un estado de alarma. Y eso lo decreta la chica que tienes al lado. La delegada [del Gobierno, Pilar Bernabé]. Calma"; y "Llévate aço del cap per favor (sic). Tranquila che".