En Huelva
Los Reyes asistirán este jueves a la misa funeral por los muertos en el accidente de Adamuz
La Casa del Rey ha informado este lunes por la tarde de que los Reyes asistirán el próximo jueves, día 29, a la misa funeral ofrecida por el Obispado de Huelva en memoria de los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). El acto religioso se celebrará a las seis de la tarde en el Pabellón de Deportes “Carolina Marín” de la ciudad andaluza, de donde eran la mayoría de las víctimas mortales.
Esta misa se ha convertido ya en motivo de rifirrafe político. El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha dicho este lunes que la asistencia del ministro de Transportes, Óscar Puente, al acto de Huelva sería "una provocación" y un "insulto a las víctimas". Alberto Núñez Feijóo, líder de los populares, sí tiene previsto acudir. Los conservadores empezaron este domingo a pedir la dimisión de Puente por la tragedia de Córdoba.
