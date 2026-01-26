El novio de Ayuso recurre la decisión de Peramato de mantener a García Ortiz como fiscal

El empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, no comparte el decreto de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, de permitir continuar en la carrera fiscal a su antecesor al frente del ministerio público, Álvaro García Ortiz, tras ser condenado a dos años de inhabilitación y multa de 7.200 euros por la revelación de sus datos reservados.

En un escrito, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el abogado del empresario, Gabriel Rodríguez Ramos, solicita poder personarse en el expediente abierto en la fiscalía para ejecutar la sentencia del Supremo según lo previsto en el Estatuto y el Reglamento de la carrera fiscal y que se retrotraigan las actuaciones al momento anterior a que se adoptara la decisión de que García Ortiz pueda seguir siendo fiscal. Esa decisión se conoció justo al día siguiente de conocerse que se incorporaba en la Sala de lo Social del alto tribunal.2

El empresario pide que se le considere "interesado en el expediente administrativo incoado como consecuencia de la remisión" del auto de ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a García Ortiz "por un delito doloso a, entre otras, la pena de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general del Estado por un periodo de dos años".

El pasado 23 de diciembre, aunque no se supo hasta el pasado 13 de enero, en ese expedienteen "se habría dictado un decreto de la fiscal general del Estado en aplicación de los artículos 44 y 46" del Estatuto fiscal, por el que se entiende que al tratarse solo de pena de inhabilitación, sin incluir alguna de prisión, y para equiparar el sistema disciplinario fiscal al de los jueces, García Ortiz puede continuar siendo fiscal.

Ese es el extremo con el que la representación de González Amador discrepa. En su recurso argumenta que Álvaro García Ortiz fue "condenado por delito doloso por la sentencia del Supremo 1000/2025, de 9 de enero", y que ya es firme, lo que supone que el condenado mantendrá "antecedentes penales al menos hasta el 22 de enero de 2029". Considera que ello supone su "incapacidad para el ejercicio de funciones fiscales", según lo previsto en el puntosegundo del artículo 44.