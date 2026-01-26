El Gobierno niega que la falta de nuevos presupuestos suponga una menor inversión en la infraestructura ferroviaria

Carlos Cuerpo ha sido contundente a la hora de negar que la falta de unos nuevos Presupuestos suponga una menor inversión en la infraestructura ferroviaria. "No, en ningún caso", ha dicho este lunes. Una semana después del terrible accidente de Adamuz (Córdoba), el ministro de Economía ha defendido que el Ejecutivo está siendo capaz de llevar a cabo un "programa muy ambicioso en materia de inversiones" y que, en ningún caso, la ausencia de unos nuevos Presupuestos desde el 2023 está afectando a la inversión ferroviaria.

A la par que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, denunciaba el "colapso" de España y la "soberbia" del Gobierno, Cuerpo ha defendido en una entrevista en Telecinco que actualmente el Ejecutivo tiene vigentes las Cuentas Públicas que se aprobaron de cara a 2023 y que, por tanto, la situación actual "no es de falta de presupuesto, sino de presupuesto prorrogado" y que ello "no está suponiendo un elemento de falta de inversión, ni en materia de infraestructura ni en ningún caso".

Ante las preguntas de los periodistas, el ministro de Economía ha incidido en que los Presupuestos prorrogados están permitiendo al Gobierno mantener "un programa muy ambicioso en materia de inversiones", especialmente en infraestructuras. El propio Óscar Puente sostuvo que el Gobierno ha incrementado de forma "muy notable" el gasto público en mantenimiento de la red ferroviaria. En concreto, aseguró que se ha elevado en 2025 un 47,5% en comparación con el año 2011.

El AVE a La Meca

Cuerpo también se ha referido al contrato de alta velocidad (AVE) entre La Meca y Medina, cuya firma se ha aplazado sin fecha por el accidente ferroviario de Adamuz. El ministro ha asegurado que el Gobierno estará del lado de las empresas para que puedan ejecutar "los compromisos en los acuerdos a los que han llegado". Además, quiso poner en valor el éxito de las empresas españolas en países como Canadá: "Esto da una idea de la competitividad y del buen hacer de nuestras empresas, que nosotros seguiremos defendiendo, y estoy convencido de que van a seguir ganando concursos a nivel internacional porque son competitivas no solo en términos de calidad, sino también de precios y de costes, y así lo vamos a seguir defendiendo".