Sánchez defiende a Puente ante las peticiones de dimisión por su gestión de la tragedia de Adamuz

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado este sábado todo su "reconocimiento" al ministro de Transportes, Óscar Puente, por su trabajo en el accidente de trenes de Adamuz, y ha dicho que el ministro "está gestionando y dando la cara desde el primer momento de esta tragedia". Unas palabras de apoyo que llegan después de las peticiones de dimisión del ministro que han llegado tanto del PP como de sus propios aliados, con Oriol Junqueras (ERC) reclamando su salida.

En un acto de campaña en Huesca, junto a la secretaria general de los socialistas aragoneses y candidata a la presidencia de Aragón, Pilar Alegría, Sánchez ha comenzado su intervención con unas palabras dedicadas a las víctimas del accidente de Adamuz (Córdoba), que se saldó con la vida de 45 personas, asegurando que han sido días "muy duros", y mostrando su cariño a los afectados.

Frente a las peticiones de dimisión que ya han comenzado, Sánchez puso en valor la figura del Puente, que ha sido cuestionado por la gestión, más aún tras conocerse el informe preliminar de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), que apuntaba a la rotura de la vía como causa más probable. Una circunstancia que dio alas a la oposición para acusar la falta de mantenimiento y la mala gestión.

Frente a esto, el presidente de Gobierno ha defendido este domingo al titular de Transportes: "Esa es la diferencia entre unos y otros. Desgraciadamente en la vida las tragedias suceden, pero no es igual cómo se responde a estas tragedias", ha dicho Sánchez, que ha asegurado que el Ejecutivo ha respondido "poniendo a las víctimas en el centro de sus prioridades". "Con empatía, con eficacia, con transparencia y con unidad", ha asegurado, cerrando así filas en torno a la gestión de Puente.

"Dejando a un lado la confrontación estéril política que nos desvía del objetivo principal, que es responder a las víctimas y restablecer un servicio ferroviario que es admirado en todo el mundo", ha añadido, en línea con el discurso que el Gobierno lleva manteniendo desde el primer minuto, exigiendo respeto al resto de partidos y enmarcando las críticas o la exigencia de explicaciones como un acto de deslealtad. Este mismo miércoles noche, Sánchez aseguró que el Gobierno está asumiendo "todas las responsabilidades", intentando así dar por zanjada cualquier petición de responsabilidad.

El presidente de Gobierno también ha sacado pecho de las instituciones y trabajadores públicas. "Todo el orgullo de esos servidores y servidoras públicas, también de las instituciones que han trabajado de manera leal, de manera unitaria para responder ante esta tragedia como siempre hacemos, con unidad, con lealtad, con empatía y con eficacia", ha añadido, en una nueva referencia a la lealtad que exhibió con la Junta de Andalucía tras la catástrofe.

El PP endurece su discurso

La colaboración con el gobierno del PP andaluz fue sin embargo un oasis en la relación de Moncloa con los populares. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, criticó desde las primeras horas la falta de información recibida por parte del Gobierno en calidad de líder de la oposición. El gabinete de Sánchez se puso entonces en contacto con su equipo para comunicarle que la información se trasladaría directamente a los medios de comunicación. En los últimos días las tensiones han aumentado, después de que algunos pasajeros del Alvia siniestrado manifestasen que esperaron más de una hora a los servicios de seguridad y emergencia.

Ese lapsus temporal fue uno de los asuntos al que se refirió el ministro de Transporte, Puente, a comparecer este viernes, y desde el Ministerio de Transportes aseguran que tuvieron conocimiento del segundo tren siniestrado a las 20 horas, quince minutos después de producirse y minutos después de que Adif contactara telefónicamente con la interventora del tren, que aseguró estar herida.

El hecho de que no se enviaran a este segundo tren a las fuerzas de seguridad ni los servicios médicos hasta las 20.30 horas, según el testimonio de un guardia civil a La Sexta, unido al hecho de que sólo avistaran el Alvia cuando fueron alertados por sus propios pasajeros, ha abierto un frente en la oposición, donde aumentan las preguntas sobre la falta de coordinación o la veracidad de la información aportada por el Gobierno. Este mismo domingo el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha pedido directamente la salida de Puente, que el viernes aseguró no temer ser cesado por Sánchez.

El propio Puente aseguró este viernes estar tranquilo sobre la posibilidad de ser cesado. "Me siento capacitado para seguir y no temo que el presidente Sánchez me pida dimitir", defendió, horas después de que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) publicase el informe preliminar del accidente de Adamuz, donde señalaba a la rotura de la vía como la hipótesis más plausible del descarrilamiento del Iryo que provocó después la colisión fatal.