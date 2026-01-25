Comicios 8F
Directo | Sánchez desborda en Huesca el primer acto grande del PSOE para las elecciones de Aragón
Cerca de 700 personas asisten al mitin en la capital oscense
Sergio H. Valgañón
Huesca
Sigue habiendo efecto Sánchez. El presidente del Gobierno, Pedron Sánchez, ha acompañado este domingo a la candidata del PSOE a la presidencia de Aragón, Pilar Alegría, en el primer mitin importante de la campaña socialista en la comunidad. Cerca de 700 personas en el hotel Abba de la capital oscense, con una larga fila en el exterior, para arropar a Alegría en la resistencia pese al bajo tono de las encuestas.
"Hay partido, hay PSOE y hay partido el 8F", ha iniciado Fernando Sabés, número 1 por Huesca, con disculpas incluidas a las personas fuera del hotel: "Hay fuerza en el PSOE y Alegría va a ser la nueva presidenta del Gobierno de Aragón".
- Este fin de semana, Murcia se transforma en un poblado medieval: música, bufones y tabernas
- La nieve visita Moratalla y Caravaca de la Cruz
- Planes para este fin de semana en la Región de Murcia: fiestas, mercados y actividades en familia
- De la A-7 a la A-30: estas son las carreteras de la Región que prevén cortar los tractores el próximo jueves
- En directo: FC Cartagena-Europa
- Dos ballenatos de Cuvier aparecen varados en la costa de la Región y ANSE relaciona su muerte a la presencia de dos buques militares en Mazarrón
- Quedada motera en la Región de Murcia: más de un millar de moteros acudirán a Blanca este domingo
- Un restaurante de Murcia logra colarse entre los 100 favoritos de los españoles en 2025