El fin de la tregua por los accidentes y la negociación entre PP y Vox en Extremadura marcan la disputa en Aragón

El maratón electoral en el que vive inmerso España hasta 2027, cuando seguro tendrán lugar en mayo las elecciones municipales y la mayoría de las autonómicas, y si Pedro Sánchez logra su propósito de agotar la legislatura también las generales, tiene ya en marcha su segunda etapa. La de las autonómicas en Aragón, el próximo 8 de febrero. Allí donde el popular Jorge Azcón aspira a revalidar su cargo antes de lo previsto, pues adelantó los comicios al no poder alcanzar un acuerdo de presupuestos con Vox, y donde la exministra Pilar Alegría es la primera que deberá demostrar hasta qué punto fue una buena idea de Sánchez hacer de varios de los miembros de su Consejo de Ministros candidatos autonómicos.

Esta segunda etapa llega claramente marcada por la primera, las elecciones del pasado 21 de diciembre en Extremadura, donde ya se ha constituido la nueva Asamblea pero aún no hay certeza de si la popular María Guardiola podrá revalidar su cargo. En primer lugar, porque lo que ocurra en la negociación entre el Partido Popular (PP) y Vox, que no ha empezado precisamente con buen pie, estará en la discusión de campaña, y a buen seguro que los representantes de la izquierda aragonesa tratarán de sacar provecho de ello, según se vayan alejando o acercando los populares y la extrema derecha. Y en segundo lugar porque todas las formaciones podrán hacer ajustes o cambiar cosas sobre lo que creen que hicieron mal o les perjudicó en la primera cita, al margen de las peculiaridades de cada territorio.

Azcón debe decidir, en su segundo duelo electoral con la socialista Alegría, a la que ya arrebató la alcaldía de Zaragoza en 2019, aunque la exministra fue en aquella ocasión la más votada, qué tipo de participación quiere del PP nacional. O más en concreto, hasta qué punto le acompaña en los mítines su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, quien de momento no se estrena este fin de semana. En Génova ya se admite como un error que en el cierre de la campaña extremeña no estuviera el presidente nacional del partido, algo que será difícil que se repita. Y habrá otra diferencia sustancial, la de que Azcón sí aparecerá debatiendo en televisión con sus adversarios, algo que evitó Guardiola. De hecho, no tardó en tomar la iniciativa para proponer a Alegría un debate, que la socialista acepta sin problemas.

Pero además del precedente extremeño, y como es obvio, el luto nacional por la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba), que casi se solapó con el inicio de la campaña, y el debate generado sobre la responsabilidad del Gobierno en la gestión de las infraestructuras, marcarán la campaña al menos en su primera semana. Más aún cuando en liza está una candidata, la del PSOE, que hasta hace poco se ha sentado codo con codo en el Consejo de Ministros con el titular de Transportes, Óscar Puente, ahora más discutido que nunca por la oposición. La alta velocidad no es un asunto menor, como tampoco lo ferroviario en general, en una comunidad como Aragón por la que pasan diariamente muchos viajeros del AVE.

Durante el fin de semana central de la campaña, en concreto el sábado 31 de enero, se celebrará en Huelva el Homenaje de Estado por las víctimas de Adamuz, presidido por los Reyes. Un evento en el que se revivirá la conmoción nacional por lo ocurrido, y que inevitablemente se filtrará en la campaña.

El PSOE aspira a revertir la debacle

En Ferraz confían en revertir la dinámica de cambio de ciclo tras su debacle en Extremadura. Si este territorio los socialistas cayeron quince puntos, en Aragón consideran que la bajada se contendrá "en el peor de los casos" a cinco puntos. Todo ello, con un PP que sitúan en sus mismos resultados que en las anteriores elecciones. Según los 'tracking' internos a los que aluden, el voto a la papeleta de Pilar Alegría, con una campaña de proximidad en el rural, es ascendente y esperan un estirón en la recta final mejorando en escaños respecto a las encuestas.

Sánchez tendrá una presencia en la campaña similar a la de Extremadura, participando en al menos tres mítines junto a Pilar Alegría. En función de su agenda internacional, explican en la sala de máquinas de la campaña, se irán agendando sus visitas. Por el momento, este domingo arropará a la candidata del PSOE en Huesca, un histórico bastión socialista que viró hacia la derecha en las últimas municipales y autonómicas.

Para quien poco cambiarán las cosas es para Vox. Como en Extremadura, aunque en este caso con un candidato menos desconocido como Alejandro Nolasco, Santiago Abascal será el gran protagonista de la campaña, como ya lo está siendo de la precampaña. El presidente del partido, como suele hacer en todas las campañas, vive ya prácticamente instalado en Aragón y solo causas de fuerza mayor, como la convocatoria de algún pleno en el Congreso, le harían moverse del sitio. Con las encuestas de nuevo de cara, solo una sorpresa mayúscula le impediría el 8 de febrero por la noche presumir de haber mejorado su resultado, aparejado a que de nuevo podría presentarse como la llave imprescindible para permitirle al PP mantener otra presidencia autonómica.

La lucha por la supervivencia

Vox no es el único que tirará de marca nacional para la campaña; también en el polo opuesto, en Podemos, son conscientes del papel clave de sus dos principales figuras, Irene Montero y Ione Belarra, y creen que el resultado final dependerá más de la estrategia estatal del partido y sus dirigentes que de su propia candidata, María Goicochea, desconocida para el 41% de los aragoneses, según el CIS.

El partido morado lucha por su supervivencia. Once años después de irrumpir en Las Cortes de Aragón con 14 diputados, las últimas encuestas le dejan fuera de la cámara. Si las exministras de Podemos ya han tenido importante presencia en la precampaña, no dejarán de tenerla en la carrera hasta las urnas. Este mismo viernes la secretaria general, Belarra, estuvo en el lanzamiento de la campaña.

En Izquierda Unida-Sumar también abogarán por desplegar a los ministros del Gobierno durante la campaña para sacar pecho de su gestión y de medidas como la subida del salario mínimo y presionar con reivindicaciones en materia de vivienda. La previsión de que desfilen los cinco responsables ministeriales, incluida la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que prevé acudir a un acto aún sin fecha. El líder de IU, Antonio Maíllo, acudirá a un acto a mitad de campaña.

La candidata, Marta Abengochea llegó al liderazgo de IU Aragón a final de noviembre y aún no ha tenido tiempo de consolidarse, pero lo cierto es que el CIS registra un crecimiento de la opción electoral, que podría pasar de 1 hasta a 3 escaños. Una circunstancia que en Sumar achacan directamente a la voluntad de colaboración exhibida a nivel nacional y a la simpatía que sigue generando su marca. Aragón será el primer escenario de batalla electoral entre Podemos y Sumar-IU en este ciclo electoral.

Y casi sin descanso, cuando los aragoneses hayan votado, faltará apenas un mes para las elecciones en Castilla y León, la tercera etapa de un maratón electoral cuya meta final bien podrían disputarla de nuevo los dos grandes líderes de la política nacional, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.