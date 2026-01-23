El magistrado que redactará la sentencia de la Kitchen superará la fecha de jubilación en pleno juicio

El magistrado encargado de la potencia de la sentencia del caso Kitchen, Juan Francisco Martel Rivero, superará en pleno juicio, -que comenzará el 6 de abril y está previsto que finalice el 28 de mayo-, la fecha prevista de su jubilación, que es el 4 de mayo, según se desprende de los acuerdos adoptados el pasado 11 de noviembre y el 2 de diciembre de 2025 por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a cuyo contenido ha tenido acceso esta redacción.

El documento declara "la jubilación voluntaria" del magistrado destinado en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, "quedando demorada la eficacia de la misma hasta el 4 de mayo de 2026, ya que convergen en su solicitud, en su persona y en su situación administrativa todos los elementos, condiciones y requisitos establecidos", especifica.

El comisario jubilado José Manuel Villarejo. / Europa Press

Sin embargo, esta situación no impedirá que Martel Rivero pueda redactar la sentencia del caso, en el que ha sido procesado, entre otros, el exministro del Interior del PP Jorge Fernández Díaz, que se enfrenta a una petición por parte de la Fiscalía Anticorrupción de 15 años de cárcel, y el comisario jubilado José Manuel Villarejo (una petición de 19 años). La normativa permite que si un magistrado cumple la edad de jubilación cuando ya ha empezado un juicio, como sería el caso Kitchen, pueda permanecer en activo hasta que se dicte la sentencia.

Luciano Varela

Precisamente, una situación parecida a la que se produjo con el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela, quien superó la edad de jubilación mientras formaba parte del tribunal que juzgó el 'procés'. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial acordó prorrogar "la jurisdicción del magistrado una vez producida su jubilación, para continuar formando parte de la sala durante la totalidad del juicio y todas las actuaciones posteriores que sean precisas para el dictado de la oportuna sentencia”.

En el caso Kitchen, una providencia dictada el 25 de marzo de 2025 por los magistrados Teresa Palacios, Fermín Echarri y el propio Juan Francisco Martel Rivero adelantaba "por necesidades del servicio" las fechas del juicio. Inicialmente previsto para "mayo y junio de 2026", aunque sin concretar los días, pasó a desarrollarse desde el 6 de abril, siendo el 28 de mayo la fecha prevista de finalización.

Imagen de archivo de Teresa Palacios / Juan Manuel Prats

En una providencia reciente, esta de 19 de enero, la Audiencia Nacional ha comunicado que los magistrados Teresa Palacios, Juan Francisco Martel Rivero y Javier Ballesteros Martín serán finalmente los encargados de juzgar el caso Kitchen, que destapó una presunta operación parapolicial desplegada desde el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas, que en esos momentos se disponía a tirar de la manta y reconocer la existencia de una caja b en la formación conservadora.

Composición actualizada

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional actualiza la composición del tribunal que inicialmente iba a estar integrado por Juan Francisco Martel Rivero como ponente, que se mantiene; por Ángela Murillo en calidad de presidenta y Fermín Echarri. Sin embargo, la jubilación de Murillo y la salida de Echarri de la Sección ha determinado la incorporación de Palacios (presidenta) y Ballesteros.

La providencia de 19 de enero se dicta después de que las acusaciones populares llamaran la atención sobre los numerosos cambios que se habían producido en la composición del tribunal que juzgará, entre otros, al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y a su 'número dos' Francisco Martínez.

Este es el curriculum de los tres magistrados:

La presidenta del tribunal de la Kitchen, Teresa Palacios, es una magistrada cordobesa con amplia experiencia en la Audiencia Nacional. En 1997 fue la primera mujer que consiguió la plaza de titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, puesto en el que permaneció hasta noviembre de 2006. fecha en la que pasó a la Sala de lo Penal, en la que permanece dos décadas después. En todo este tiempo, Palacios se ha encargado de la instrucción de innumerables causas. Pero quizá la que tuvo una mayor trascendencia fue el caso Botín o cesión de créditos de directivos del Santander, en el que esta magistrada acordó investigar al fallecido presidente de la entidad bancaria.

Sin embargo, el Tribunal Supremo dejó sin efecto el auto de apertura de juicio oral dictado por la jueza Teresa Palacios a instancias sólo de la acusación popular. Así nació la denominada 'doctrina Botín', que establecía que las acusaciones populares no podían pedir la apertura de juicio oral cuando la fiscalía y los perjudicados hubieran solicitado el sobreseimiento de la causa.

También fue la instructora de casos tan relevantes como Banesto, en el que fue condenado Mario Conde o Gescartera. Está asociada a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM).

Al igual que Teresa Palacios, el canario Juan Francisco Martel Rivero lleva dos décadas en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Y por eso ha conformado tribunales que han juzgado o analizado los recursos de casos relevantes o de trascendencia pública. De forma reciente se encargó del recurso del expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales, que finalmente fue multado por agresión sexual a la futbolista Jennifer Hermoso. También ha conformado dos tribunales que han absuelto al comisario José Manuel Villarejo, a quien en un tercer juicio condenó a 8 años de prisión por el espionaje al empresario Luis del Rivero, una sentencia que fue corregida por la Sala de Apelación que consideró que los delitos estaban prescritos.

Con una amplia experiencia en la judicatura, pero no así en la Audiencia Nacional, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó en 2023 que el magistrado Javier Ballesteros sustituyera exministro de Justicia Juan Carlos Campo en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que pasó al Tribunal Constitucional.

Con anterioridad, se encontraba en servicios especiales desde octubre de 2019, en concreto era miembro del servicio de inspección del CGPJ, aunque su destino fuera la Sección de lo Penal de la Audiencia Provincial de Madrid.

En los últimos tres años se ha encargado en la Audiencia Nacional de recursos y juicios de diferentes delitos, como por ejemplo tráfico de drogas, terrorismo o estafas, así como extradiciones de personas reclamadas. Al igual que Teresa Palacios, está asociado a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM).