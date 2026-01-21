El PP rompe la tregua política sobre los accidentes de tren y habla de "un Gobierno desbordado"

En el segundo día de luto oficial por el accidente de Adamuz (Córdoba), que termina este jueves, el Partido Popular (PP) decidió romper la tregua política que, con la excepción de Vox, los partidos políticos se habían autodecretado de manera tácita, y que tuvo su máximo exponente en la comparecencia conjunta el lunes, en el lugar de la tragedia, del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del presidente de la Junta de Andalucía, el popular Juan Manuel Moreno.

El vicesecretario de Hacienda de los populares, Juan Bravo, responsable del área de Transportes y uno de los pesos pesados de la dirección de Alberto Núñez Feijóo, compareció este miércoles en rueda de prensa en la sede de Génova -horas después de que Santiago Abascal lanzara una andanada contra el Ejecutivo culpándole de la tragedia- y lo hizo para denunciar a un "Gobierno desbordado" tras el accidente de alta velocidad en la capital andaluza y el de Rodalies en Catalunya del martes por la noche. Bravo se preguntó incluso si desde Moncloa y el ministerio de Transportes se había "ocultado información" o si se había puesto en peligro a los viajeros de la alta velocidad, tras la reducción de la velocidad máxima con posterioridad al siniestro.

Al inicio de su comparecencia, Bravo presumió de haber dado "una lección de prudencia" desde el domingo por la noche, y ello a pesar, se quejó, "de que no hemos recibido ninguna información sobre la situación por parte de ningún miembro del Ejecutivo", como ya había dicho el mismo Feijóo el lunes, durante su comparecencia en Adamuz junto a Moreno.

Igualmente, aseguró en referencia a la izquierda y a crisis recientes como la dana de 2024 u otras más remotas como el 11-M, el mayor atentado terrorista de la historia de España de hace dos décadas, que "nosotros no somos el partido del 'pásalo', ni de las manifestaciones al grito de asesinos, no, no lo somos", remarcó, al tiempo que matizó que "la prudencia y la altura de miras es compatible con la preocupación y la necesidad de respuestas de un Gobierno desbordado".