El funcionario de más alto rango en el Cecopi, Jorge Suárez: "Mazón me preguntó mi opinión sobre cuantos fallecidos habría. Estimé en torno a 200-300 personas"

El subdirector general de Emergencias de la Avsre (Agencia valenciana de seguridad y respuesta a las emergencias), Jorge Suárez, uno de los funcionarios clave en la gestión de la emergencia del 29 de octubre de 2024, reveló nuevos detalles en la segunda sesión de su declaración el pasado 17 de diciembre en la que respondió a doce abogados de las acusaciones y a los letrados de las defensas de los dos investigados en la causa de la dana, la exconsellera Salomé Pradas y el exsecretario autonómico, Emilio Argüeso, su inmediato superior en aquel momento.

La transcripción de la declaración de Jorge Suárez, notificada hoy a las partes, revela que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, presente en el Centro de Coordinación de Emergencias y en el Cecopi a partir de las 20.28 horas, le preguntó por su opinión técnica respecto a cuantos fallecidos habría. "Mazón me preguntó mi opinión sobre cuantos fallecidos habría. Estimé en torno a 200-300 personas".

Suárez explicó en su segunda comparecencia en el Tribunal de Instancia 3 de Catarroja que cuando se retiró esa noche "ya sabía que había muchos muertos". De hecho, relató, a esa hora "propusieron activar el protocolo de múltiples víctimas" que se activó "a las 23 horas". La transcripción de su declaración añade que "el señor Mazón le preguntó su opinión técnica sobre cuantos fallecidos habría. Hizo una estimación en torno a 200-300 personas. Pero esa noche, cuando salió a las 20.30 sabía que estaban ante un desastre".

Suárez fue miembro del Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado) el cerebro de la emergencia del 29 de octubre de 2024. Y es, junto al exinspector jefe del Consorcio de Bomberos, Jose Miguel Basset, uno de los dos técnicos en quien todos los responsables políticos derivan la responsabilidad sobre las decisiones que se adoptaron, o no se adoptaron, durante la fatídica jornada que provocó la muerte de 230 personas. La exconsellera Salomé Pradas, investigada en la causa de la dana, responsabilizó a Suárez y Basset del retraso en el envío del Es Alert, el mensaje a los móviles que llegó a las 20.11 horas del 29 de octubre y que la jueza de la dana considera "tardío y erróneo".

En respuesta a los abogados de las acusaciones Jorge Suárez admitió que los debates en el Cecopi de esa tarde "fueron debates demasiado largos". Y máxime cuando en su anterior declaración Suárez confirmó que el Cecopi sólo tomó dos decisiones en toda la tarde: el envío del mensaje de alerta a la población (hubo dos: a las 20.11 y a las 20.57 horas) y la movilización de la UME (unidad militar de emergencias) a las zonas afectadas por la catástrofe. "Evidentemente, a posteriori, no se tomaron las decisiones [adecuadas]. El sistema nacional no estaba preparado para lo que ocurrió. Fueron debates [sobre el Es Alert] demasiado largos", ha confirmado según fuentes conocedoras de su declaración.

Suárez ha sido el primer testigo que ha especificado en qué consistieron esos debates que retrasaron tres horas el envío del Es Alert que se planteó a las 17.15 horas en el Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado) pero no se envió hasta las 20.11 horas (y un segundo Es Alert a las 20.57 horas). Una demora de casi tres horas que Suárez explicó por los debates que suscitó la frase "permanezcan en sus casas", que recordaba a los políticos el confinamiento de la pandemia, la petición de informar por videoconferencia a los alcaldes del río Magro por el peligro en la presa de Forata, así como por palabras demasiado catalanas en el mensaje en valenciano que se iba a enviar.

De hecho, Suárez apuntó a que este debate sobre el confinamiento fue la entonces consellera Salomé Pradas quien lo inició. La transcripción relata que "se plantea [en el Cecopi] también el debate sobre el confinamiento o no. Ese es un planteamiento de la señora Pradas. Los técnicos no dijeron de confinar a la población, lo que estaban planteándose en los borradores era “permanezcan en sus viviendas”. Se planteó esa capacidad de poder poner en un mensaje “permanezcan”. El borrador ponía “permanezcan en sus viviendas” y eso se interpretó como confinamiento y levantó dudas sobre si la dirección del plan tenía capacidad para mandar a la población esto. La señora Bernabé no recuerda que interviniera al respecto".

Según explicó Suárez en respuesta al abogado José María Bueno Manzanares, abogado del otro investigado Emilio Argüeso, "la señora Pradas consideraba que no tenía capacidad jurídica y tenía que consultarlo". Aunque entonces intervino Suárez "para decir que de acuerdo con su experiencia y en el marco de la Comunitat Valenciana y en el marco nacional, la ley de emergencias permite a la autoridad de protección civil adoptar cualquier medida de protección a la población".

La Conselleria de Emergencias entregó al Tribunal de Instancia 3 de Catarroja el 17de noviembre el borrador del primer mensaje Es Alert que se redactó y preparó entre las 18.15 y las 18.38 horas del 29 de octubre de 2024. Un primer borrador que llegó a introducirse en el sistema informático pero que se descartó en el Cecopi porque los términos en los que se expresaba sonaba a "confinamiento". Este primer borrador del Es Alert que, por otra parte, tampoco pedía a la ciudadanía que subieran a las plantas altas, detalle que también se omitió en el que se envió a las 20.11 horas. A pesar que, en todos los casos, el peligro que se quería evitar era el de desbordamiento.

Una petición, la de subir a zonas altas, que sí incluyó Jorge Suárez en un primer borrador que escribió en su libreta y del que informó al Cecopi en dos ocasiones, a las 17.15 y 17.38 horas, para enviarlos en este primer momento a la zona de Utiel-Requena. Este primer borrador del mensaje anotado en la libreta de Jorge Suárez se descartó por el resto de miembros del Cecopi porque era "agresivo".

Primera versión del Es Alert manuscrita en la libreta de Suárez. / Levante-EMV

Suárez también reveló el papel "activo" de dos protagonistas secundarios en el Cecopi. Por una parte, aseguró que la orden de pasar a situación 2 del Plan de inundaciones debía darla "la dirección del plan" que era Salomé Pradas, la entonces consellera de Justicia e Interior. Aunque Suárez confirmó que "la orden me llegó por delegación a través de Alberto Martín Moratilla [entonces director general de Emergencias] que se lo había dicho Pradas", y que está citado como testigo para el próximo 6 de febrero.

A Suárez también se le preguntó por el papel de Vicent Mompó, presidente de la Diputación de Valencia, que no era miembro nato del Cecopi, el cerebro de la emergencia, pero al que se incorporó alrededor de las 17.45 horas. "¿Fue activo? ¿Participaba en la toma de decisiones?", se le ha preguntado a Suárez. Una actitud que el funcionario confirmó al recordarlo "activo en la parte de avisar a los alcaldes" y en las correciones al mensaje Es Alert sobre "el uso del término de un municipio" y sobre el acento en el topónimo de València. Suárez recordaba a Mompó sobre todo "activo en las sesiones" e "interactuar con Pradas por el tema de los alcaldes" de los municipios afectados por el río Magro (y por los que se paró el Cecopi para avisarlos del envío del Es Alert). Era una actuación bilateral".

La transcripción del subdirector de Emergencias también revela que en el Cecopi del 29-O hubo "momentos de intensidad en el debate, cuando se debatieron estos temas se levantó la voz por varios intervinientes. Hubo intervenciones duras". Aunque Suárez no detalló quién las protagonizó.

A las 19.30 horas conscientes de los problemas en l'Horta Sud

En respuesta a otro abogado, Jorge Suárez confirmó que fue a las 19.30 horas del 29-O "cuando vimos que el problema ya no era sólo Forata, sino la generalización de problemas en otros puntos como Paiporta, Picanya, Chiva… Pero no se asoció a la rambla del Poyo, eran municipios, pero no los empaquetábamos conectando con el cauce". Y ha confirmado que "el problema fue que [el foco] se centró en Utiel-Requena, el Poyo con la información que teníamos no había problemas... Y lo de Forata [el riesgo de desbordamiento de la presa] fue un secuestro de medios para dar respuesta, nos centró todo ahí y fagocitó los medios. Es evidente que había información pero en ese momento no nos llegó la información analizada que la situación en el Poyo era lo que iba a pasar, eso en el Cecopi no se sabía". Suárez también confirmó que no fue informado de la retirada de los bomberos del barranco del Poyo. Un detalle que nadie aclara a la jueza de la dana.

Suárez también confirmó que se enteró de la primera persona fallecida por la dana (aunque en su primera declaración dijo que al solicitar la UME a las 15.30 horas para Utiel ya imaginaba que había fallecidos) por el entonces inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos José Miguel Basset a las 20.30 horas. Sin embargo, la entonces consellera de Justicia e Interior Salomé Pradas, envió a las 16.28 horas un mensaje a José Manuel Cuenca, jefe de gabinete del expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en el que le alertaba de un fallecido en Utiel y del que ella no informó en el Cecopì. Una información a la que, cabe recordar, Mazón respondió desde El Ventorro: "Igual a las 19 horas vamos al 112".

Suárez aseguró desconocer este detalle y por qué Pradas no compartió la información del fallecido en el Cecopi. Pero sí aseguró en su declaración de ayer que "esa noche cuando salí [en À Punt junto a Mazón, Pradas, Mompó y Basset] yo sabía que estábamos ante un desastre", aseguró ayer.