El TC acordará la próxima semana mantener la orden de detención que pesa sobre Puigdemont

El pleno del Tribunal Constitucional rechazará la próxima semana el levantamiento cautelar de las medidas que reclaman los procesados en rebeldía del 'procés' en sus recursos contra la negativa del Tribunal Supremo a aplicarles la amnistía. Eso en la práctica significa que no se levantará la orden de detención que aún pesa sobre el expresidente catalán y líder Junts, Carles Puigdemont, como ocurrió con la pena de inhabilitación que aún cumple el presidente de ERC, Oriol Junqueras, en el último pleno del año.

Fuentes del alto tribunal señalan a EL PERIÓDICO que estimar las medidas cautelares con las que unos y otros intentaban esquivar la negativa del Supremo a aplicarles la amnistía vaciaría de contenido el fondo de los recursos de amparo que todos ellos plantearon, por lo que serán rechazadas, siguiendo el criterio que se estableció por los 12 magistrados en el pleno del pasado 16 de diciembre cuando se mantuvo inhabilitados a Junqueras, pero también al secretario general de Junts, Jordi Turull, y los 'exconsellers' Dolors Bassa y Raül Romeva.

En el pleno que se celebrará la próxima semana lo previsto es que salga adelante la propuesta de la magistrada Laura Díez Bueso, partidaria de rechazar las cautelares planteadas por Puigdemont y los 'exconsellers' Toni Comín y Lluís Puig, quienes aún tienen pendiente una orden de detención para el caso de que regresen a España, aunque a nadie se le escapa que, en el caso de que lo hicieran, pudiera pasar muchos días presos con la aplicación de la amnistía en el horizonte.