Pilar Alegría lanza su campaña en Aragón y promete transporte gratuito de los pueblos hasta hospitales y citas médicas

La secretaria general del PSOE Aragón y candidata en las próximas elecciones autonómicas, Pilar Alegría, ha iniciado este domingo su carrera hacia las urnas con un acto en el que ha estado acompañada por los integrantes de las listas electorales del partido en las tres provincias. “Quedan 21 días. Si pisamos la calle y seguimos con esta ilusión estoy segura que los aragoneses nos devolverán su confianza”, ha dicho la exministra, a modo de pistoletazo de salida en un mitin en la sede de Conde Aranda en la que ha lanzado también una de sus primeras promesas electorales: transporte gratuito desde los pueblos para acudir a citas médicas.

Alegría ha avanzado que “cada día” hasta el próximo 8 de febrero hará “una nueva propuesta” y esta primera la ha querido dedicar a la sanidad, un asunto con el que sabe que apela muy directamente a su electorado. La candidata de los socialistas ha asegurado que en su recorrido por los municipios de la comunidad todo el mundo que se le acerca le dice “que se sienten abandonados después de dos años de Gobierno de Jorge Azcón”, una “dejación” que especialmente afecta “a los servicios públicos, a la sanidad y a la educación”.

Así, su primera propuesta oficial en esta campaña que ya ha empezado de forma oficiosa es la gratuidad del transporte para los vecinos que tengan que desplazarse hasta sus centros de referencia y/o hospitales desde sus pueblos para atender a una cita médica, “ya sea hasta las cabeceras de comarca o a hospitales”, ha dicho.

Línea 2 del tranvía

El servicio de transporte gratuito será en autobuses y taxis y permitirá conectar sin coste a los vecinos que no cuenten en sus municipios con centros médicos o tengan que desplazarse para ser atendidos por algún especialista.

Pero esta no ha sido la única apuesta en materia de movilidad de la candidata socialista ya que, para garantizar que todos los vecinos, de Zaragoza en este caso, pueden “moverse de una manera más accesible” Alegría ha vuelto a comprometerse con la línea 2 del tranvía. “No puede ser que haya zaragozanos que sean de segunda división. La línea 2 del tranvía es necesaria para todos los habitantes de Delicias, Torrero, Las Fuentes…”, ha dicho.

Pilar Alegría, este domingo en Zaragoza rodeada de militantes. / Jaime Galindo

Alegría ha querido comenzar así su carrera hacia la presidencia del Gobierno de Aragón, una meta que se ha visto capaz de alcanzar a pesar de lo que dicen las encuestas, que se lo ponen casi imposible a la socialista. En este acto en la sede del partido, Alegría se ha mostrado convencida de que tiene “el mejor equipo” para conseguir ese fin y ha agradecido el compromiso de todas las personas “comprometidas” que integran las listas, “muchas de ellas alcaldes y concejales”.

La secretaria general del PSOE Aragón ha querido mencionar tanto a las personas que se han incorporado por primera vez a las listas como a las que repiten. En este sentido ha mencionado en primer lugar a Darío Villagrasa, contra el que se iba a enfrentar en unas primarias que no acabaron sucediendo por la retirada del candidato lambanista. El gesto de Alegría fue observado por todos los militantes de la sala, unos 200, entre los que también había personalidades pertenecientes al sector crítico del partido y afines al anterior y ya fallecido secretario general, Javier Lambán.