La Fiscalía no ve el más mínimo indicio de tráfico de drogas contra Zapatero y pide que se archive la querella de Hazte Oír

La Fiscalía Antidroga no ha visto el más mínimo indicio de tráfico de drogas contra expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y ha pedido que se archive la querella que interpuso la asociación Hazte Oír. El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña incoó diligencias previas en relación con una querella de este colectivo por varios delitos, al considerar que la actuación del exdirigente socialista apuntaló la operativa de la presunta organización "narcoterrorista" de Nicolás Maduro, el conocido como 'Cártel de los Soles'.

La decisión del magistrado no suponía la apertura de una investigación formal contra el expresidente, si bien el juez pidió a la Fiscalía que emitiera un informe "sobre la competencia de este órgano judicial para la instrucción" de estas diligencias previas.

Tal y como adelantó esta redacción Hazte Oír, que ejerce la acusación popular en los procedimientos abiertos en torno al Gobierno --'caso Koldo', hidrocarburos, Begoña Gómez, hermano de Sánchez-- interpuso una querella en la Audiencia Nacional contra Zapatero en la que sostiene que el expresidente español habría intervenido en hechos susceptibles de encaje en delitos como el tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Los querellantes aseguran que tras analizar las vías legales en Estados Unidos y el "indictment" (escrito de acusación) hecho público en relación con Maduro, su esposa Cilia Flores y otras personas acusadas en dicho país, existe la posibilidad de trasladar a España la persecución de posibles responsabilidades del expresidente por su relación con el régimen chavista.