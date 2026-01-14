Financiación CCAA
Page eleva el tono contra el modelo de financiación autonómica de Montero: "No debe salir"
"Es de una base moral mínima. Soy duro porque no es un asunto menor, es el meollo" ya que "estamos hablando de la ideología que a algunos desde niños nos ha llevado a militar en la política".
El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, elevó el tono contra el sistema de financiación autonómica que el Ejecutivo está exponiendo a las comunidades autónomas en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. A la vez que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, exponía los detalles del modelo a los consejeros autonómicos, Page arremetía públicamente contra el Gobierno que preside Pedro Sánchez, porque "es lamentable que Junqueras tenga mas informacion que el resto", en alusión a que el nuevo sistema se cerró en el encuentro del pasado 8 de enero entre el jefe del Ejecutivo y el líder de ERC.
"No voy a admitir de quienes llevan en la nomina decir que sí al jefe siempre, no le voy a admitir consejos de cómo defender a CLM, no nos van a dar elecciones", ahondó un Page visiblemente molesto y aludiendo, sin citarlo, a las críticas de miembros de su partido y del Gobierno, como Montero -que también es vicesecretaria general del PSOE- a su posición contraria con el nuevo modelo.
Page espera que en la reunión "nos den un modelo en serio, que nos den datos, estudios" que "abandonen por completo el intento de cesión chantajista, que se convierte en un privilegio a los independentistas que lo único que hacen es destrozar a Cataluña y al resto de España"
Noticia en ampliación
Suscríbete para seguir leyendo
- El tenista chino es técnicamente muy bueno, pero no gestiona bien las emociones
- El TSJ rechaza el recurso de los condenados por el crimen de la gasolinera de Lorca que alegaron 'miedo insuperable
- Niebla, lluvias y una bajada de temperaturas: la previsión del tiempo esta semana en la Región
- El año de la seguridad: López Miras anuncia un 2026 con más patrullas los fines de semana para garantizar un 'ocio seguro
- MC denuncia la inauguración de un paso de peatones inaccesible en La Palma en Cartagena
- El 86% de los profesores de la Región de Murcia percibe un aumento de la conflictividad en las aulas
- Aborda y agrede sexualmente a una mujer que paseaba a su perro en Cartagena
- El ciclista fallecido en el accidente de Librilla era Pepe Plaza, del Rajaos Runners