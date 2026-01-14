No será aforado
Miguel Ángel Gallardo renuncia por sorpresa a su acta en la Asamblea de Extremadura
Redacción
Madrid
El ya ex secretario general del PSOE de Extremadura Miguel Ángel Gallardo , que dimitió como líder del PSOE de Extremadura tras el batacazo electoral del 21-D, ha dejado por sorpresa su acta en la Asamblea de Extremadura: "Esta misma mañana he comunicado a la Comisión Gestora del PSOE de Extremadura mi renuncia al acta de diputado en la Asamblea", avanzado en su perfil de X.
El PSOE se dio un batacazo electoral en las pasadas autonómicas del 21 de diciembre, al pasar de los 28 obtenidos en 2023 a los 18 de este domingo. En porcentaje, los socialistas se quedaron con un 25,7% de los votos (135.991 papeletas con el 99,89% del voto escrutado), frente al 39,9% (244.227 votos) de hace dos años.
- El tenista chino es técnicamente muy bueno, pero no gestiona bien las emociones
- El TSJ rechaza el recurso de los condenados por el crimen de la gasolinera de Lorca que alegaron 'miedo insuperable
- Niebla, lluvias y una bajada de temperaturas: la previsión del tiempo esta semana en la Región
- El año de la seguridad: López Miras anuncia un 2026 con más patrullas los fines de semana para garantizar un 'ocio seguro
- MC denuncia la inauguración de un paso de peatones inaccesible en La Palma en Cartagena
- El 86% de los profesores de la Región de Murcia percibe un aumento de la conflictividad en las aulas
- Aborda y agrede sexualmente a una mujer que paseaba a su perro en Cartagena
- El ciclista fallecido en el accidente de Librilla era Pepe Plaza, del Rajaos Runners