El PP traslada a Moncloa que Feijóo quiere hablar con Sánchez de todas las cuestiones de seguridad y no solo de Ucrania

El gabinete de la Presidencia del Gobierno y el de Alberto Núñez Feijóo mantuvieron una conversación este martes, en la que el equipo del Partido Popular (PP) trasladó a Moncloa su disposición a un encuentro con Pedro Sánchez y sugirió el lunes como una fecha posible para el mismo. Según comunican los populares, se le trasladó asimismo al equipo del jefe del Ejecutivo que la entrevista no debería circunscribirse a Ucrania y al eventual envío a ese país de tropas españolas, en una misión apalabrada por los líderes europeos pero aún por determinar, sino que debería servir también para abordar de manera integral todo lo referente a la seguridad nacional y a la defensa.

