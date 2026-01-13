Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Reunión entre el presidente y el líder de la oposición

El PP traslada a Moncloa que Feijóo quiere hablar con Sánchez de todas las cuestiones de seguridad y no solo de Ucrania

Génova propone el lunes como fecha para el encuentro entre el presidente del Gobierno y el líder de los populares

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. / Jordi Otix

Mariano Alonso Freire

Madrid

El gabinete de la Presidencia del Gobierno y el de Alberto Núñez Feijóo mantuvieron una conversación este martes, en la que el equipo del Partido Popular (PP) trasladó a Moncloa su disposición a un encuentro con Pedro Sánchez y sugirió el lunes como una fecha posible para el mismo. Según comunican los populares, se le trasladó asimismo al equipo del jefe del Ejecutivo que la entrevista no debería circunscribirse a Ucrania y al eventual envío a ese país de tropas españolas, en una misión apalabrada por los líderes europeos pero aún por determinar, sino que debería servir también para abordar de manera integral todo lo referente a la seguridad nacional y a la defensa.

Noticia en elaboración.

TEMAS

