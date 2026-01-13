Moncloa confirma que Sánchez mantuvo dos reuniones privadas con Junqueras antes de su encuentro del 8 de enero

A las puertas de que la vicepresidenta María Jesús Montero reúna a las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, Moncloa ha confirmado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantuvo dos reuniones privadas con el líder de ERC, Oriol Junqueras, antes del encuentro que protagonizaron el pasado 8 de enero -y que adelentó este medio- en el Palacio de la Moncloa y en el que acordaron el nuevo modelo de financiación autonómica que plantea el Ejecutivo.

Fuentes del Ejecutivo han confirmado a El Periódico que esas reuniones previas de Sánchez con Junqueras después de que el líder de Esquerra asegurara este lunes que se vio varias veces con él antes de su entrevista en Moncloa, pero no han precisado las fechas de dichas citas. Es más, desde el Gobierno aseguran que no se dará más información sobre los encuentros entre el presidente y el líder de ERC.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de ministros de este martes y al ser preguntada por esas reuniones previas, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, aseguró que no tenía información al respecto y reiteró la voluntad de diálogo del Ejecutivo más allá de esas posibles reuniones.

Las fuentes citadas, como adelantó EFE, han confirmado posteriormente que sí hubo esos encuentros, en concreto dos, antes de la reunión del 8 de enero, aunque no han detallado el momento en el que se concertaron.

Saiz se limitó a poner en valor "si este es el Gobierno del diálogo, el presidente del Gobierno es el principal exponente de ese Gobierno de diálogo". E insistió en que "lo importante es que, con total transparencia, se cuentan los acuerdos alcanzados. Somos un Gobierno que cumple con sus acuerdos y con total transparencia siempre se cuentan los acuerdos cuando se alcanzan", dijo la ministra portavoz sin ofrecer más datos sobre las reuniones del jefe del Ejecutivo.