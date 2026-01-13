La Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga de forma reservada una denuncia de dos exempleadas de Julio Iglesias por agresión sexual

La Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga una denuncia presentada por extrabajadoras del cantante Julio Iglesias por haberlas agredido sexualmente, según confirma el Ministerio Público, que detalla que las diligencias de investigación preprocesales se originan a raíz de una denuncia que llegó a este departamento el pasado 5 de enero y tienen carácter reservado.

Según una investigación publicada este martes por elDiario.es en colaboración con Univisión Noticias, las exempleadas aseguran haber sufrido agresiones sexuales, acoso y abuso de poder mientras desempeñaban su labor en régimen interno en las residencias del cantante en República Dominicana y Bahamas, en 2021.

La competencia de la Audiencia Nacional en este asunto viene determinada por la nacionalidad española del cantante, ya que este órgano conoce de los delitos "que hayan sido cometidos fuera del territorio nacional, siempre que los criminalmente responsables fueren españoles" artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y cuando concurran unos determinados requisitos. Estos exijen que el hecho sea punible también en el lugar de los hechos, como ocurriría con delitos como los presuntos de agresión sexual o trata de personas, y que se haya presentado denuncia, como es el caso.

Los testimonios de las presuntas víctimas corresponden a una empleada del servicio doméstico y a una fisioterapeuta personal del cantante. Ambas describen un entorno laboral marcado por el control estricto, el aislamiento y las humillaciones constantes, así como comportamientos que califican de agresiones sexuales, tocamientos no consentidos e intimidación continuada.

Hechos investigados

afirma que era llamada de forma recurrente a la habitación del cantante tras finalizar su jornada laboral [fue contratada para limpiar la villa y cocinar]. Según su relato, fue presionada para mantener encuentros sexuales que incluían penetraciones no consentidas, bofetadas e insultos. "Me sentía como un objeto", declara en el reportaje. Estos episodios se producían, según su versión, casi siempre con la presencia y participación de otra empleada con un cargo jerárquico superior.

La segunda denunciante, que trabajaba como fisioterapeuta personal, asegura haber sufrido besos forzados y tocamientos en el pecho sin su consentimiento, tanto en espacios privados como en zonas comunes de la villa, como la playa o la piscina. También denuncia humillaciones públicas, comentarios despectivos y un trato intimidatorio durante su jornada laboral.