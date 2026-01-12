García Ortiz se incorporará a la Fiscalía de lo Social del Supremo y cuestionará su condena ante el Constitucional

Álvaro García Ortiz ha solicitado su reingreso en la carrera fiscal mientras se sustancia la ejecución de la condena que le inhabilitó por dos años por vulneración de secretos a la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. La pena está por ejecutar, y el exfiscal general valorar pedir su suspensión mientras pelea en el Tribunal Constitucional para intentar demostrar que sus derechos fundamentales fueron vulnerados proceso penal que se dirigió contra él en el Tribunal Supremo.

Fuentes de su entorno confirman a EL PERIÓDICO que, de momento, ha solicitado su ingreso en la sección de Fiscalía de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, si bien su plan es incorporarse a dicho puesto poco a poco y manteniendo un perfil bajo y discreto, para salir del foco mediático después de todo lo ocurrido. Mientras tanto su defensa, que sigue ejerciendo la Abogacía del Estado, se ha unido a la propia Fiscalía para pedir la nulidad de la condena, un paso necesario para poder acudir formalmente al Constitucional. Esta parte también valora si solicitará la suspensión de la ejecución de la pena mientras el órgano de garantías decide sobre el fondo de su petición.