Sánchez retrasa su ronda de reuniones con los grupos sobre Ucrania a la espera de cuadrar la agenda con Feijóo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no comenzará este lunes la ronda de reuniones que tiene prevista para hablar sobre la participación de tropas españolas en una hipotética misión de paz en Ucrania, debido a que está pendiente de cuadrar agendas para su encuentro con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Sánchez anunció el pasado martes en París, tras participar en la reunión de líderes de la Coalición de Voluntarios por Ucrania, que este lunes iniciaría esa ronda con los representantes de los grupos de mayor a menos representación parlamentaria.

Por tanto, al primero al que recibirá en el Palacio de la Moncloa será a Feijóo.

Pero el presidente del PP ha citado este lunes en Barcelona a los miembros del Comité de Dirección de su partido, mientras que Sánchez se reunirá en Moncloa con el primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, con quien tiene previsto ofrecer una rueda de prensa.

Debido a ello, según han informado a EFE fuentes del Gobierno, no será posible el encuentro este lunes, y sus gabinetes respectivos estarán en contacto en los próximos días para fijar la reunión.

Después de ese encuentro será cuando Sánchez reciba en el Palacio de la Moncloa al resto de representantes de los grupos parlamentarios, excepto a Vox.

La intención de Sánchez es trasladar a todos ellos el debate existente en el seno de la Coalición de Voluntarios por Ucrania, que el pasado martes en París trató la posibilidad de desplegar una fuerza multinacional si se lograse un acuerdo de paz.

El presidente del Gobierno ya avanzó su posición favorable a que, en ese caso, haya militares españoles en esa misión de paz, una decisión que tendría que ser avalada por el Congreso.

Sánchez desea conocer también la posición de cada grupo parlamentario ante ese hipotético escenario, que al menos en principio no se prevé a corto plazo.

Después de la posición expresada por el jefe del Ejecutivo, tanto Podemos como Izquierda Unida rechazaron frontalmente apoyar la presencia de tropas españoles en esa posible misión, mientras que el PP dijo que concretaría su posición tras conocer los detalles de la misma.