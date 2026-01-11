Interparlamentaria
El PP se erige como el partido de “respuestas y soluciones” frente al “sanchismo” que genera problemas
Elías Bendodo pone como ejemplo a Galicia, la que dice ser el espejo en el que se miran otras comunidades
R. Prieto
En la antesala de la clausura de la XVIII Interparlamentaria del PP, celebrada este fin de semana en A Coruña, Elías Bendodo, vicepresidente de Política Autonómica y Análisis Electoral, fue el encargado de presentar las conclusiones de la convención. Lo hizo a los pocos minutos de la entrada en Palexco del líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, y del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.
De las propuestas y rumbo que el PP ofrece a los españoles dio cuenta Bendodo, que se refirió Miguel Lorenzo, presidente del PP en A Coruña, como el futuro “alcalde de A Coruña”, a quien, dijo, todos saludan por la calle, por lo que es la antesala de quién será el alcalde de A Coruña. Entre risas el fichaje por parte de Diego Calvo, conselleiro de Presidencia y líder de los populares en la provincia, por el Leyma Coruña.
Quinta mayoría absoluta del PP en Galicia
Bendodo presumió de las cinco mayorías absolutas seguidas del PPdeG, cuatro de Feijóo y un Alfonso Rueda, de la que dijo que sería la primera de muchas otras. “Galicia es más Galicia con la estima de todos los españoles, ejemplo de que la defensa de la identidad de un pueblo no está reñida con el respeto a unidad de España”, defendió. “En Galicia, añadió, tanto en el pulpo como en la política, hay algo de meigas y de magia”.
De las conclusiones, ensalzó que en España está el PP, un partido con “respuestas, medidas y soluciones para los problemas que está generando el sanchismo, no puede darlos porque es el principal problema de los españoles”.
"La historia de Feijóo, según dijo, es una historia de éxito, con victorias en todas las elecciones desde que llegó a la dirección del PP nacional. “Has conseguido victorias, unir al partido, demostrar a los españoles que hay alternativa”, concluyó.
