En A Coruña
Feijóo y Rueda clausuran este domingo la XXVIII Interparlamentaria del PP
Toda la atención de la primera jornada se dirigió al nuevo sistema de financiación autonómica pactado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez
Servimedia
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, clausurarán este domingo la XXVIII Interparlamentaria del PP, que se celebra este fin de semana en La Coruña con el foco en la vivienda, la seguridad, el empleo y la regeneración democrática.
Sin embargo, toda la atención de la primera jornada se dirigió al nuevo sistema de financiación autonómica pactado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el independentismo catalán.
Aún no se conocen los pormenores de la propuesta, que la ministra María Jesús Montero llevará al seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) el próximo miércoles. Pero Feijóo ya anunció este sábado a puerta cerrada en el cónclave que reunirá a los presidentes del PP la semana que viene en Zaragoza para levantar un "frente" común ante el "agravio que representa".
Feijóo y Rueda harán, previsiblemente, alusiones al pacto de Sánchez con el presidente de ERC, Oriol Junqueras, a partir de las 12.00 horas en la clausura de la Interparlamentaria.
Previamente, a las 11.00 horas, se celebrará la Mesa de portavoces, moderada por el presidente del Senado, Pedro Rollán, y en la que participarán los portavoces del PP en el Congreso, Ester Muñoz; en el Senado, Alicia García; y en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons.
Entre medias, sobre las 11.45 horas, el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral, Elías Bendodo, intervendrá para explicar las conclusiones de la Interparlamentaria.
