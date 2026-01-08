Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La presidenta de Navarra cesa a su vicepresidente primero y a su portavoz y nombra a Javier Remírez

Inmaculada Jurío será la nueva consejera de Interior y Función Pública

La presidenta de Navarra, María Chivite, en el Debate sobre el Estado de la Comunidad.

La presidenta de Navarra, María Chivite, en el Debate sobre el Estado de la Comunidad. / EUROPA PRESS

EFE

Pamplona

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha cesado a su vicepresidente primero, Félix Taberna, y a la portavoz y consejera de Interior, Amparo López, en su primera gran remodelación de Gobierno desde que fue elegida en 2019.

Chivite ha nombrado al senador socialista Javier Remírez vicepresidente y portavoz del Gobierno foral, y a la exparlamentaria socialista y hasta ahora secretaria general de la Delegación del Gobierno en Navarra, Inmaculada Jurío, consejera de Interior y Función Pública.

La presidenta navarra ha explicado en rueda de prensa que esta remodelación "no se debe a la gestión", sino a la intención de "dar un nuevo impulso" a la acción de Gobierno.

