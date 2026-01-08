Aldama admite los delitos que se le imputan en el caso Koldo pero pide penas atenuadas por colaboración

La defensa del comisionista de la trama Koldo, Víctor de Aldama, reconoce en su escrito de defensa de cara al juicio que le sentará en el banquillo por el pelotazo de las mascarillas en el Ministerio de Transportes la comisión de tres delitos, actuando de conformidad con las conclusiones del Ministerio Fiscal -- organización criminal, cohecho pasivo y aprovechamiento de información privilegiada--, si bien considera que se le deben aplicar atenuantes que rebajen la pena de siete años de prisión que se solicitan para él por parte del Ministerio Público.

Así se señala en el escrito presentado por el abogado José Antonio Choclán, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, y que señala que en su cliente concurre la circunstancia atenuante de confesión en virtud de la colaboración que ha venido prestando con la Fiscalía Anticorrupción. "Su colaboración se ha traducido en escritos, evidencias documentales y varias declaraciones judiciales confesando los hechos criminales en los que había participado el mismo, contribuyendo al esclarecimiento de los hechos y la determinación de la participación de los demás acusados", señala. Entre estos hechos reconocidos estarían los pagos al exministro José Luis Ábalos y al que fuera su asesor Koldo García, según se deduce del texto presentado ante el alto tribunal.

Por otra parte, y a diferencia del exministro José Luis Ábalos, la defensa del comisionista no pide la testifical de ministros como Ángel Víctor Torres y Fernando Grande- Marlaska, ni tampoco la de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, por su papel en la adquisición de mascarillas para sus respectivas administraciones; pero sí de ex jefes de gabinetes de ministerios como los de Hacienda e Industria y de sus socios en hidrocarburos, entre los que se incluyen Carmen Pano y su hija, que manifestaron haber entregado 90.000 euros en efectivo en Ferraz.