Sumar celebra el "evidente cambio de posición" de Sánchez sobre la intervención de Trump en Venezuela

Pedro Sánchez logra aplacar los ánimos en Sumar, que celebra el "evidente cambio de posición" del Gobierno sobre la intervención de EEUU en Venezuela y la captura de su presidente, Nicolás Maduro. Los ministros del socio minoritario de la coalición criticaron la primera reacción tras este episodio, donde el Ministerio de Exteriores advertía de que no reconocía los resultados de las elecciones de 2024. Dos días después, el Ejecutivo movió su posición para endurecer la condena a la actuación de Donald Trump y alienando posiciones con los gobiernos progresistas de Latinoamérica.

Un movimiento que ha acercado posiciones entre socios de Gobierno y que en las filas de Yolanda Díaz celebraban este miércoles. "El cambio de posición es evidente", defendió en Radio Popular el portavoz adjunto de Sumar, Enrique Santiago, también portavoz parlamentario de IU, que hasta ahora había mantenido una posición más beligerante hacia la postura inicial de Moncloa.

"Hemos visto un cambio importante entre una posición que fue tenue el pasado día 3 de enero", insistía, argumentando que "el comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores que está todavía colgado en la página web, no condena expresamente" los hechos, sino que "habla de una situación digamos descriptiva, de que se está produciendo una violación del derecho internacional". En este punto, Santiago aseguró que "está claro que el presidente ha ido cambiando su posición", y precisó que en su visita a París, Sánchez "mantuvo una posición muy clara de condena de las violaciones al derecho internacional y de la agresión militar". El presidente de Gobierno abanderó esta semana junto a Emmanuel Macron esta semana la condena a la acción EEUU a nivel europeo.

El asunto de Venezuela y la intervención de EEUU es especialmente sensible dentro del espacio a la izquierda del PSOE. En Sumar, Izquierda Unida fue el más duro contra la posición adoptada por España en un primer momento, con términos como "agresión imperialista". En un comunicado el pasado sábado, la coalición de Sumar también llamó al Gobierno pedir la convocatoria del Consejo de Seguridad de la ONU "para frenar la agresión en curso y evitar la desestabilización de América Latina". Una petición que de momento no ha sido atendida por el Ejecutivo, que sí moduló su posición.

Pocas horas después, el Gobierno firmó un comunicado conjunto con los gobiernos de Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay, alineando posiciones con la izquierda institucional de la región como había pedido también el socio minoritario, según el ministro de Sumar Ernest Urtasun.

Santiago recordó este miércoles que habían solicitado la comparecencia en el Congreso del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que comparecerá a petición propia. Además, avanzó que impulsarán una propuesta a nivel parlamentario para obligar a todos los partidos a posicionarse sobre el "respeto a la Carta de las Naciones Unidas y al derechointernacionall, es decir, a la soberanía nacional de cualquier país, sea grande o sea pequeño y la defensa de los recursos que le corresponden a a sus pueblos, la no injerencia y el no uso de la fuerza en las relaciones internacionales".

Albares reivindica el derecho internacional

El titular de Exteriores, a diferencia de Sumar, evitó calificar de "secuestro" la detención de Nicolás Maduro: "Yo no le voy a poner calificativos", defendió. "Lo que sí le puedo decir es que lo que se produjo el sábado en Caracas fue una acción ilegal desde el punto de vista del Derecho Internacional", defendió este miércoles en RNE. "Los recursos naturales de Venezuela son del pueblo venezolano", sostuvo, tras defender que "la explotación de los recursos naturales es uno de los atributos más importantes de la soberanía de un Estado".

"Lo dice el Derecho Internacional y desde luego es lo que nosotros vamos a defender", añadió, horas después de que Trump haya anunciado que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de crudo a Estados Unidos después de la operación militar del sábado en la que fue apresado el presidente Nicolás Maduro.

Albares, como hizo la víspera el jefe del Ejecutivo, reiteró la disposición de España a ejercer una labor de mediación. "Nosotros lo que planteamos, lo planteamos inmediatamente el sábado, son nuestros buenos oficios y eso tienen que ser las distintas partes implicadas las que lo acepten".